В новостных группах Зеленодольска «ВКонтакте» появились сообщения о взрыве на электрической подстанции накануне вечером. По словам пользователей соцсети, взрыв произошел недалеко от ж/д путей. Многие жители города сообщают, что ночью в их домах не было света. Официального подтверждения аварии пока что не поступало, пишет "Челны24".
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Сегодня в новостях:
|18 июля в 08:43
Первая серия седьмого сезона «Игры престолов» побила рекорд по просмотрам
Премьеру нового сезона телесериала посмотрели 10,1 млн зрителей.
|18 июля в 08:32
Исполком Челнов сэкономил 64,4 млн рублей бюджетных средств
Подобный положительный экономический результат достигнут благодаря прозрачному размещению муниципальных заказов на электронных аукционах.
|18 июля в 08:08
Врачи предостерегают паломников из РТ от смертельного вируса
Роспотребнадзор предупреждает тех, кто намереваются отправиться на Хадж в Саудовскую Аравию, о респираторном синдроме коронавируса, который распространяется в данном государстве.
|18 июля в 07:59
В Татарстане автомобиль вылетел в озеро
В МЧС поступило сообщение, что у отдыхающей компании машина по неосторожности съехала в озеро. Угрозы человеческой жизни не было.
|17 июля в 14:29
В понедельник в челнинском ЗАГСе распишется 31 пара
Несмотря на выходной, Дворец торжеств регистрирует браки в последнюю красивую дату этого лета - 17.07.17.
|17 июля в 13:21
В Казани задержан подозреваемый в изнасиловании пятилетней девочки
Им оказался 26-летний житель Казани, свою вину он не признает.
|17 июля в 13:13
FINA: Казань проведет ЧМ по плаванию на короткой воде в 2022 году
Столица Татарстана обошла Тайбэй и Гонконг в заявочной кампании на право проведения международного турнира.
|17 июля в 12:11
В Татарстане взрыв на электростанции оставил город без света
Об этом жители Зеленодольска написали в социальных сетях.
|17 июля в 11:25
В Челнах разбились двое мужчин при попытке спуститься из квартир по простыням
Как сообщают СМИ, оба погибших ранее судимы и злоупотребляли алкоголем.
|17 июля в 10:57
Жительница Татарстана покорила интернет фотосессией кукол
33-летняя Татьяна Андреева - владелица коллекции уникальных кукол, которые стоят целое состояние.
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Правдомер
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Министерство образования и науки РТ
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12 июля, 2017
Об отказах школ переводить 9-классников в 10 класс: «Решение об обучении по данной образовательной программе (10-11 классы) или переходе на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования принимает обучающийся вместе с родителями. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в школе свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления".
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