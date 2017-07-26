В Татарстане масло подорожало на 25%, хлеб – на 10%

В Татарстане за год масло подорожало на 25%, хлеб — на 10%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Госалкогольинспекции республики.

«За год социально значимые сорта хлеба стали дороже в среднем на 9−10%, а масло сливочное — сразу на четверть. Хотя официальная инфляция составила за этот период всего 3,1%. При этом сами граждане продолжают беднеть. Их реальные денежные доходы в первые месяцы года сократились на 6,5%», — пишет издание.