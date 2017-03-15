В Татарстане задержали 15 членов террористической организации

15 лидеров и участников ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещенная в России) задержаны накануне сотрудниками правоохранительных органов, пишет "Вечерняя Казань".
Как сообщает МВД по РТ, в ходе обысков по 30 адресам в Казани, Бугульме, а также в Высокогорском, Зеленодольском, Нижнекамском и Нурлатском районах изъято большое количество запрещенной литературы, флаги, блокноты с записями о завербованных членах, а также отчетные документы на электронных носителях, подтверждающие агрессивную антиконституционную направленность деятельности организации.
Комментарии посетителей
В 32 комплексе СОИ на электроэнергию 3,3 квт Х на площадь моей квартиры ..и получается СОИ почти как мои...
Вах-вах! Какой хитрый этот офис! Какой бессовестный! Я украл всего 3500 рублей и 30 евро в мятых бумажках!! Зачем...
А было ли ограбление?)
Так всё-таки деньги в “Татафондбанке” были!
А в зарубежных СМИ эта информация ещё вчера днём появилась... :))
А стоит снова высаживать? Через полгода снова наступит зима и снова дороги будут чистить
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Если бы они еще и расчеты по СОИ разместили с пояснениями как вышли на такие завышенные суммы. Потом сделали...
А что исправлять ?
А деньги-то не считая и не контролируя можно на это мероприятие списать !!! Как у змеи, ног потом не найти...
Журналисты, первый абзац прочитайте и исправьте, пожалуйста
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