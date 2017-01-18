В Татарстане задержали подростков на угнанной иномарке (ВИДЕО)

По предварительным данным, в Мамадышском районе подростки угнали старенькую Audi еще в пятницу. Каким-то образом доехали на ней до Казани, миновав все посты ДПС . Переночевали в столице Татарстана и отправили в Нижнекамск, где и были пойманы.



Судя по кадрам, снятыми очевидцами, видя преграду иномарка продолжает движение. Слышен стук удара, после чего гонщики пытаются убежать в поле