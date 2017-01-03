В Татарстане задержали пьяного водителя рейсового автобуса

Сотрудники ДПС 2 января остановили на посту «Малиновка» на выезде из Казани рейсовый пассажирский автобус, за рулём которого находился нетрезвый водитель, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД МВД по РТ.

В таком состоянии он собирался перевезти 17 пассажиров из Казани в Кайбицы, за что инспекторы ДПС составили на него протокол, по которому мужчине грозит лишение водительских прав. Автобус поместили на спецстоянку, а пассажиров отправили в пункт назначения попутным транспортом.