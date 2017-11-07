В Татарстане задержали серийного поджигателя машин

Полиция Казани задержала 32-летнего жителя Киндери, который подозревается в поджоге трех автомобилей. Об этом сообщает УМВД Казани.

Как пишет ведомство, преступления были совершены 20 и 28 октября.

- По словам подозреваемого, поджоги он совершил, чтобы скрыть следы своих преступлений. В одном случае он украл из автомобиля «Део Матиз» мобильный телефон, который сдал в ломбард, а в двух других случаях – похитил автоаккумуляторы.

Так же одну из подожженных машин подозреваемый хотел угнать, однако, не смог завести ее, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время по данному факту возбуждены уголовные дела.