В Татарстане задержали серийного поджигателя машин

Полиция Казани задержала 32-летнего жителя Киндери, который подозревается в поджоге трех автомобилей. Об этом сообщает УМВД Казани.
Как пишет ведомство, преступления были совершены 20 и 28 октября.
- По словам подозреваемого, поджоги он совершил, чтобы скрыть следы своих преступлений. В одном случае он украл из автомобиля «Део Матиз» мобильный телефон, который сдал в ломбард, а в двух других случаях – похитил автоаккумуляторы.
Так же одну из подожженных машин подозреваемый хотел угнать, однако, не смог завести ее, - сообщили в ведомстве.
В настоящее время по данному факту возбуждены уголовные дела.
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