В Татарстане задержаны восемь членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по РТ.
Накануне УФСБ России по РТ совместно с МВД по РТ и Росгвардией в Альметьевске были проведены обыски по восьми адресам, которые использовали члены альметьевского звена запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
Обыски прошли в рамках дела, возбужденного 12 октября по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» в отношении семи жителей Альметьевского и одного жителя Лениногорского районов республики.
В процессе обысков было обнаружено множество копий запрещенной литературы, рукописные записи, отчеты о проделанной работе с новыми адептами. Изъяты документальные материалы, которые подтверждают осуществление членами организации пропагандистской работы среди мусульман Татарстана. В результате мероприятия было задержано восемь участников, в том числе и лидеры террористической ячейки.
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* – международная террористическая организация решением Верховного суда Российской Федерации от 14 апреля 2003 года признана террористической и ее деятельность в России запрещена.
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