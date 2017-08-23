В Татарстане заключенный из колонии развращал 15-летнюю девочку

В Казани 42-летний заключенный из исправительной колонии №18 развращал 15-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по РТ.
Сообщается, что мужчина в течение двух месяцев текущего года, используя мобильный телефон, через вербальные средства общения совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки.
- Осужденный создал в одной из соцсетей аккаунт под вымышленным именем и вступил в переписку с 15-летней девочкой. Переписка носила ярко выраженный сексуальный характер. Осужденный преследовал цели удовлетворения своего сексуального влечения и пробуждения интереса к сексуальным отношениям несовершеннолетней, - рассказали в ведомстве.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ. Свою вину он признал. Заключенного перевели в СИЗО.
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