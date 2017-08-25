В Татарстане запретили охоту на глухаря

Массовый охотничий сезон стартует в Татарстане 2 сентября в 17.00. С этого времени можно будет охотиться на пернатую дичь, куда входят водоплавающие, болотно-луговая, полевая и боровая дичь. Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ» сообщил начальник отдела лицензирования, государственного учета, кадастра и регулирования использования объектов животного мира Управления по охране и использованию объектов животного мира РТ Ринат Чиспияков.

В этом году запрещена охота на глухаря как в период осенне-зимнего, так и весеннего сезона. «Глухарь у нас вид не такой массовый, он гнездится мозаично. Все-таки глухарь — таежный вид. Хоть здесь и начинается таежная зона, у нас в республике не так много мест для успешного обитания и воспроизводства данного вида», — отметил Чиспияков.

Вместе с этим полностью из запрета вышла охота на серую куропатку, но не во всех охотничьих угодьях. Кроме того, с 15 октября будет разрешена охота на зайца-русака (в прошлом году на него тоже были ограничения). Без-каких либо ограничений можно будет охотиться на серую ворону — данный вид в РТ является охотничьим ресурсом, пишет ИА "Татар-Информ".