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25 августа в 15:09
В Челнах слесаря-ремонтника доставали из узкого проема спасатели-альпинисты
В Челнах слесаря-ремонтника доставали из узкого проема спасатели-альпинисты

Стали известны подробности несчастного случая, произошедшего на Литейном заводе КАМАЗа.

25 августа в 14:27
В лобовом столкновении машин на трассе в Татарстане выжил только подросток
В лобовом столкновении машин на трассе в Татарстане выжил только подросток

“Калина” под управлением 44-летнего водителя на высокой скорости выехала на встречную полосу и врезалась в «Ленд Ровер».

25 августа в 13:31
Дело за откровенную фотосессию в храме под Елабугой возбуждать не стали
Дело за откровенную фотосессию в храме под Елабугой возбуждать не стали

Следствие посчитало, что организаторы фотосессии не планировали оскорбить чувства верующих.

25 августа в 12:42
Верховный суд Татарстана оставил известного челнинского фотографа в тюрьме
Верховный суд Татарстана оставил известного челнинского фотографа в тюрьме

Аппеляционная жалоба, которую Евгений Веретенников подал на приговор Набережночелнинского суда, была отклонена.

25 августа в 12:25
В Татарстане запретили охоту на глухаря
В Татарстане запретили охоту на глухаря

Вместе с этим полностью из запрета вышла охота на серую куропатку, но не во всех охотничьих угодьях.

25 августа в 10:46
В старой части Челнов открылся “мини-филиал” ГИБДД
В старой части Челнов открылся “мини-филиал” ГИБДД

На этой площадке будут в игровой форме проводить открытые уроки для детей с целью профилактики нарушений дорожного движения.

25 августа в 09:44
В трамваях Челнов пассажирам расскажут любопытные факты о городе (ВИДЕО)
В трамваях Челнов пассажирам расскажут любопытные факты о городе (ВИДЕО)

В видеохостинге YouTube появилось видео с записями аудиороликов на русском и татарском языках.

25 августа в 09:22
В Татарстане врачи будут заполнять документы с помощью голоса
В Татарстане врачи будут заполнять документы с помощью голоса

В РТ успешно опробовали модуль Voice2Med. Эта система сама вводит данные в электронную карту под диктовку доктора. «Умный» модуль понимает сложные медицинские термины.

25 августа в 09:11
Бывший вратарь ХК «Челны» получил бессрочную дисквалификацию
Бывший вратарь ХК «Челны» получил бессрочную дисквалификацию

Эдуард Захарченко признался в сдаче международного матча, за который получил 60 тысяч долларов.
25 августа в 08:51
В Татарстане ребенок умер от теплового удара в закрытом автомобиле
В Татарстане ребенок умер от теплового удара в закрытом автомобиле

Сожитель бабушки малыша пошел косить сено, забыв о том, что мальчик в машине. Через несколько часов он вернулся и обнаружил, что ребенок мертв.

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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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25 августа 2017г. 20:49

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в 12:25
Рубрика: Вечерка On-Line

В Татарстане запретили охоту на глухаря

В Татарстане запретили охоту на глухаря

Массовый охотничий сезон стартует в Татарстане 2 сентября в 17.00. С этого времени можно будет охотиться на пернатую дичь, куда входят водоплавающие, болотно-луговая, полевая и боровая дичь. Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ» сообщил начальник отдела лицензирования, государственного учета, кадастра и регулирования использования объектов животного мира Управления по охране и использованию объектов животного мира РТ Ринат Чиспияков. 

В этом году запрещена охота на глухаря как в период осенне-зимнего, так и весеннего сезона. «Глухарь у нас вид не такой массовый, он гнездится мозаично. Все-таки глухарь — таежный вид. Хоть здесь и начинается таежная зона, у нас в республике не так много мест для успешного обитания и воспроизводства данного вида», — отметил Чиспияков.

Вместе с этим полностью из запрета вышла охота на серую куропатку, но не во всех охотничьих угодьях. Кроме того, с 15 октября будет разрешена охота на зайца-русака (в прошлом году на него тоже были ограничения). Без-каких либо ограничений можно будет охотиться на серую ворону — данный вид в РТ является охотничьим ресурсом, пишет ИА "Татар-Информ".

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