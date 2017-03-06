В Татарстане запущен первый спортивный Интернет-портал

В Татарстане запущен первый спортивный Интернет-портал: sport.tatar.ru. Об этом сообщил на брифинге в Доме Правительства РТ глава Минмолспорта РТ Владимир Леонов.

По его словам, это – «флагманский проект, так как ничего подобного пока еще не существует ни в одном из субъектов Федерации».

На портале будет представлена актуальная информация о 270 спортивных объектах и 170 ДЮСШ, и родители смогут выбрать, в какую из них они хотели бы отдать своих детей. Предполагается, что первые три месяца портал будет работать в тестовом режиме.