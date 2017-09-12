В Татарстане запустили интернет-акцию в поддержку национального языка

Татарская группа в социальной сети Вконтакте запустила флешмоб #сохранимтатарский. Администраторы группы предлагают распространять призыв к сохранению обязательного изучения татарского языка в школах Татарстана.

"Очевидно, что наш родной язык под угрозой полного исчезновения. Татарстан —​ наша небольшая и единственная территория, где мы имеем небольшой шанс сохранить наш язык. И вероятно нас лишат и этого шанса в ближайшее время. В школах республики предмет "татарский язык" собираются сделать необязательным, факультативом. Как вы думаете, если дать выбор школьнику: учить или не учить дополнительный предмет, что выберет среднестатистический учащийся?" - говорится в тексте заявления.

Одновременно с этим портал "Инказан" со ссылкой на Telegram-канал "Неудаща" опубликовал сообщение о том, что глава Республики Татарстан Рустам Минниханов на днях должен подписать соглашение о том, чтобы сделать татарский язык в школах факультативом.



Портал напомнил, что 68% татар и 80% русских согласились с высказыванием президента РФ Владимира Путина, который заявил, что "заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского в школах национальных республик РФ.