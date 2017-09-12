В Татарстане запустили интернет-акцию в поддержку национального языка

Татарская группа в социальной сети Вконтакте запустила флешмоб #сохранимтатарский. Администраторы группы предлагают распространять призыв к сохранению обязательного изучения татарского языка в школах Татарстана.
"Очевидно, что наш родной язык под угрозой полного исчезновения. Татарстан — наша небольшая и единственная территория, где мы имеем небольшой шанс сохранить наш язык. И вероятно нас лишат и этого шанса в ближайшее время. В школах республики предмет "татарский язык" собираются сделать необязательным, факультативом. Как вы думаете, если дать выбор школьнику: учить или не учить дополнительный предмет, что выберет среднестатистический учащийся?" - говорится в тексте заявления.
Одновременно с этим портал "Инказан" со ссылкой на Telegram-канал "Неудаща" опубликовал сообщение о том, что глава Республики Татарстан Рустам Минниханов на днях должен подписать соглашение о том, чтобы сделать татарский язык в школах факультативом.
Портал напомнил, что 68% татар и 80% русских согласились с высказыванием президента РФ Владимира Путина, который заявил, что "заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского в школах национальных республик РФ.
Комментарии посетителей
мне интересно-полиция постоянно проверяет на конечной маршрутки- что она там проверяет, как на ровном месте...
Что к чему-не понятно, кто хочет отменить татарский для детей татар? Учите, сохраняйте, но не надо...
Так сохраняйте !!!! Ходите на уроки, разговаривайте дома, читайте печатные книги и электронную информацию !!! ...
ну так пусть изучают те, кому это нужно и выгодно! зачем всех поголовно этой дребеденью голову забивать?
Наталье: конечно на первом месте выгода! что за глупый вопрос?
усманова 118 до сих пор нет горячей воды .ауже 10.09.17
“Однако, по словам чиновника, введение кондукторов на автобусах сейчас нецелесообразно”, а о безопасности...
А я не согласен ! Изучение татарского позволяет лучше интегрироваться в нашем динамично меняющемся мире !!!...
Меняют не только там...меняют и на других остановках -поликлиника, парк культура....
При этом все ищут эти автобусы)
СОГЛАСНА с Вами.!!!!!!!!!
Право РТ устанавливать государственные языки кончилось вместе с окончанием договора о разграничении...
Как же он занимался сексом, если при малейшей нагрузки кости ломаются? Следственный эксперимент был?
я уже отправила письмо в генпрокуратуру РФ с требованием провести проверку информации, размещенной на...
Приехали в Челны в 1982 году. Карусели “Ветерок” и “Ромашка” были уже тогда.
кто б сомневался...
После 1 сентября родители школьников в Татарстане стали получать сообщения в мессенджерах и соцсетях с...
Значит, по всей стране должно быть единое образовательное пространство. Значит ШАБЛОН!
“обычный школьный” мел раньше изготавливали с добавлением клея ПВА... Так что его есть...бррр....
А в шаблоне, наверное, есть ссылки на конкретные законы. А законы те о том, что наше государство гарантирует...