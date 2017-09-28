В Татарстане запустят кабельное ТВ для мусульман

В Татарстане до конца текущего года заработает первый в России исламский региональный кабельный телеканал "Хузур ТВ", сообщил в четверг муфтий республики Камиль Самигуллин. Программы на канале будут выходить на татарском и русском языках.
"Сейчас нарабатывается контент, пока через интернет [идет вещание]. В скором времени запустим [телеканал], точно до конца этого года", - цитирует Самигуллина ТАСС.
По мнению Самигуллина, татарстанский медиапроект позволит популяризировать духовно-нравственные ценности и национальную культуру мусульманских народов России.
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