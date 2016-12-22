В Татарстане зеку добавили срок за укус

В Казани вынесен приговор 27-летнему осужденному за дезорганизацию деятельности исправительной колонии №2, в которой он отбывает наказание.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России, во время личного досмотра у осужденного в одежде обнаружили сотовый телефон. Инспектор попытался изъять запрещенный предмет, но парень, отбывающий наказание за убийство, угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью, попытался телефон вернуть обратно и в этом порыве даже укусил сотрудника колонии за запястье.

К слову, у осужденного это уже четвертое взыскание за нарушение режима колонии. По решению суда к 8,5 годам лишения свободы ему добавли еще 2,5 года.