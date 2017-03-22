В Татарстане женщина родила ребенка в ведро, мальчик погиб

37-летняя жительница Алексеевского района обвиняется в убийстве своего новорожденного ребенка, сообщает МК.
Как установило следствие, Надежда Афанасьева переехала в село Билярск в августе прошлого года с семьей – мужем и двумя детьми. Будучи беременной, она скрывала свое положение и не встала на учет в женскую консультацию.
По данным следствия, женщина родила ребенка 23 ноября. Роды проходили в домашних условиях. Младенец появился на свет доношенным и жизнеспособным. Женщина родила мальчика в ведро, однако она не извлекла его оттуда. В результате младенец умер.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Прокуратурой Алексеевского района утверждено обвинительное заключение. Надежда Афанасьева обвиняется по статье 106 Уголовного кодекса России («убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов»).
Женщина вину не признала, дело направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Комментарии посетителей
Поправьте: поскользнулись. Грамотеи(((
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КРУТО!
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