В Татарстане женщина выбросила 4-летнего сына из окна 3 этажа

Страшный случай произошёл в Казани в одном из домов на проспекте Ямашева. По предварительным данным она выкинула мальчика из окна третьего этажа на козырек магазина. К счастью на помощь ребенку вовремя подоспели прохожие, сообщает телеканал "Эфир-24".
Полицию и медиков вызвали очевидцы. Упав с высоты нескольких метров, ребенок получил серьезные травмы. Мальчика срочно доставили в ДРКБ.
Его мать так же госпитализировали, и сейчас она находится под наблюдением психиатров. Как установило следствие, 40-летняя женщина уже давно стояла на учете в психиатрической больнице. Однако ранее столь серьезных отклонений за ней не наблюдалось.
Что толкнуло ее в то утро выбросить родного сына из окна, сейчас выясняют врачи.
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