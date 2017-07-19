В Татарстане женщина выбросила 4-летнего сына из окна 3 этажа

Страшный случай произошёл в Казани в одном из домов на проспекте Ямашева. По предварительным данным она выкинула мальчика из окна третьего этажа на козырек магазина. К счастью на помощь ребенку вовремя подоспели прохожие, сообщает телеканал "Эфир-24".

Полицию и медиков вызвали очевидцы. Упав с высоты нескольких метров, ребенок получил серьезные травмы. Мальчика срочно доставили в ДРКБ.

Его мать так же госпитализировали, и сейчас она находится под наблюдением психиатров. Как установило следствие, 40-летняя женщина уже давно стояла на учете в психиатрической больнице. Однако ранее столь серьезных отклонений за ней не наблюдалось.

Что толкнуло ее в то утро выбросить родного сына из окна, сейчас выясняют врачи.