В татарстанских колониях зеки стали реже болеть

С начала 2016 года в исправительных учреждениях Татарстана специальной медкомиссией освидетельствовали 24 осужденных, из которых 19 больных медики попросили освободить. Однако из них на воле оказались только 11 человек, сообщил начальник УФСИН России по Татарстану Дауфит Хамадишин.

При этом он отметил, что в исправительных учреждениях республики заболеваемость осужденных сократилась почти на 13,5%.

В колониях и СИЗО сегодня содержится более 900 ВИЧ-инфицированных и более 350 больных активным туберкулезом. В этом году удалось снизить смертность от туберкулеза - в 1,8 раз до 5 случаев.

Всего в этом году от разных болезней в колониях умерло 69 осужденных. На первом месте стоит ВИЧ-инфекция – 32,8%, затем идут болезни органов кровообращения -17,1%. На третьем месте – онкология – 10,29%.

СПРАВКА

Сейчас в исправительных учреждениях и СИЗО Татарстана содержится около 12 тысяч человек. Из них более 85% отбывают наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, более 70% осужденных находятся в местах лишения свободы повторно, пишет КП.