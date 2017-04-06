В Татарстане осудили парней, которые изнасиловали девочку-инвалида

18-летний житель Алексеевского района Николай Секалин и его 15-летний приятель признаны виновными в изнасиловании несовершеннолетней.

Установлено, что вечером 28 августа прошлого года Секалин со своим другом на берегу Камы в пгт Алексеевское изнасиловали 16-летнюю знакомую – девочку-инвалида, пишет "Вечерняя Казань".

Как сообщает Прокуратура РТ, свою вину парни не признали. Суд приговорил Секалина к 9,5 года колонии строгого режима, а второго насильника – к 6 годам в воспитательной колонии.