В Татарстане заживо сгорел одинокий пенсионер

16 февраля в 5.07 на пульт службы спасения поступило сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме, расположенном в деревне Старый Кызыл Яр Агрызского района, пишет "Вечерняя Казань".

Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что бревенчатый дом горит по всей площади, кровля обрушилась. При этом угрозы распространения огня на соседние строения не было.

Как сообщает МЧС РТ, в ходе разбора сгоревших конструкций найдены обгоревшие останки 78-летнего хозяина дома. Как выяснилось позже, пожилой мужчина состоял на учете в органах соцзащиты как одинокий престарелый гражданин и его навещал соцработник. Пенсионеру неоднократно предлагали переехать в дом престарелых, но тот категорически отказывался.

В результате пожара дом полностью сгорел. Предварительная причина возникновения пожара - неосторожность при курении.