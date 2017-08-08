В театре «Мастеровые» прошел вечер памяти Юрия Колесникова

В театре «Мастеровые» прошел вечер памяти. Мероприятие было посвящено Юрию Колесникову - заслуженному работнику культуры ТАССР, основателю «Русского драматического театра «Мастеровые», передает пресс-служба исполкома города.

Вечер памяти позволил встретиться людям разных эпох и профессий - их объединил театр, созданный Юрием Колесниковым.

Напомним, Юрий Михайлович Колесников - театральный деятель, режиссер, основатель Набережночелнинского театра «Мастеровые», Заслуженный работник культуры ТАССР (1988 год).

Родился 7 августа 1947 года в городе Алексин Тульской области.

Еще в школе увлекся театром. В школьных спектаклях сыграл роли: Черта («Вечера на хуторе близ Деканьки»), деда Щукаря («Поднятая целина»), Овода («Овод»).

С 1965 по 1968 год служил на Дальнем Востоке. Вернувшись из армии, работал на Алексинском опытном механическом заводе.

В 1969 году поступил на режиссерский факультет Московского государственного института культуры. Учился на курсе Олега Кудряшова. Позже участник творческой лаборатории режиссеров народных театров (мастерская Леонида Хейфица).

После окончания МГИК приехал в Набережные Челны, где на заводе двигателей организовал театральную студию «Мастеровые-35» (в последствии театр «Мастеровые»).