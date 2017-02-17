В ток-шоу “Пусть говорят” обсудят ситуацию в Малошильнинском сельском поселении

В ток-шоу "Пусть говорят" обсудят ситуацию в Малошильнинском сельском поселении. О том, что в Останкино началась съемка популярной передачи, темой которого стала череда скандалов с Геннадием Харитоновым, сообщил бывший депутат горсовета Челнов, а ныне народный ихбранник Малошильниского сельсовета, Максим Федоров. "Начинается съемка передачи о ситуации в Малошильнинском сельском поселении. очень интересные эксперты в области местного самоуправления" - написал он на своей страничке в Фейсбуке.