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В торговом центре в РТ продавали пуховики с изображением, похожим на нацистскую символику на рукаве

Нижнекамская городская прокуратура по поручению прокурора республики Илдуса Нафикова провела проверку.

30 октября в 10:17
В Москве пьяный водитель из Татарстана протаранил несколько авто
В Москве пьяный водитель из Татарстана протаранил несколько авто

Инцидент произошел на улице Авиаторов в районе Солнцево.

30 октября в 10:03
На глазах челнинцев вспыхнул и полностью выгорел автомобиль
На глазах челнинцев вспыхнул и полностью выгорел автомобиль

Пламя было настолько сильным, что его было видно жителям многоэтажек, находящихся на удалённом расстоянии от места происшествия. Прибывшие пожарные ликвидировали очаг возгорания. 

30 октября в 09:37
В Челнах бойцы Росгвардии задержали разбойника в мини-маркете
В Челнах бойцы Росгвардии задержали разбойника в мини-маркете

Парень забежал в магазин и под угрозой ножа потребовал выдать из кассы наличные деньги. Потерпевшая мгновенно сориентировалась и воспользовалась кнопкой экстренного вызова наряда.

30 октября в 08:55
В Челнах введено в эксплуатацию 170,6 тыс. кв. метров жилья
В Челнах введено в эксплуатацию 170,6 тыс. кв. метров жилья

Завершены основные работы по благоустройству бульвара Шишкинский; II этапа набережной Габдуллы Тукая и бульвара им. К. Тинчурина; причала с выставочной зоной на Набережной Тукая.
30 октября в 08:32
В Торгово-промышленной палате Челнов прошло заседание Антикризисного штаба по предпринимательству.
В Торгово-промышленной палате Челнов прошло заседание Антикризисного штаба по предпринимательству.

«Своих надо поддерживать. Если по качеству, цене, характеристикам все подходит, то почему бы и не использовать продукцию, которая производится у нас», - сказал мэр Челнов.
30 октября в 08:26
Telegram заблокировал 8,5 тыс. каналов из-за связи с терроризмом
Telegram заблокировал 8,5 тыс. каналов из-за связи с терроризмом

Создатель мессенджера Павел Дуров написал в своем Telegram-канале, что в некоторых странах они являются единственной популярной платформой для независимых источников информации.

30 октября в 08:22
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В Тукаевском районе опрокинулся грузовик, перевозивший сырую нефть

Как выяснилось, водитель «КАМАЗа», груженного сырой нефтью, не справился с управлением, грузовик вылетел в кювет и опрокинулся.

30 октября в 08:17
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Во всех мечетях РТ прошли проповеди за сохранение татарского языка в школах

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27 октября в 15:33
В РФ задержан мужчина, который тела девушек провернул через мясорубку
В РФ задержан мужчина, который тела девушек провернул через мясорубку

Жертвами 31-летнего мужчины стали жительницы Волгоградской области в возрасте 28 и 29 лет, с которыми он познакомился в местном кафе, а затем пригласил домой и расправился с ними.


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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 42 от 24 октября, 2017г.
30 октября 2017г. 22:28

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в 08:32
Рубрика: Вечерка On-Line

В Торгово-промышленной палате Челнов прошло заседание Антикризисного штаба по предпринимательству.

В Торгово-промышленной палате Челнов прошло заседание Антикризисного штаба по предпринимательству.

В Торгово-промышленной палате города Набережные Челны состоялось заседание Антикризисного штаба по предпринимательству. Спикерами стали представители трех челнинских компаний. Они презентовали свою деятельность мэру городу Наилю Магдееву, руководителям структурных подразделений Исполнительного комитета и ведомств, занимающихся развитием предпринимательства, сообщает пресс-служба мэрии города.

Первыми эстафету выступлений взяли представители компании КАМАТЕК. Предприятие размещается на площадях КИП “Мастер”, занимается производством изделий из композитного материала SMC. Его получают благодаря синтезу смолы, стекловолокна, специальных наполнителей, катализаторов и добавок. Преимуществами данного материала является прочность при низких и высоких температурах, низкая плотность, стойкость. Материалы SMC не подвергаются коррозии, ультрафиолету, весят гораздо легче.

Сегодня из композитного материала SMC изготавливаются, к примеру, продукция для ПАО «КАМАЗ» (крыло, щиток для подножки и др.), скамейки и опоры, сиденья стадионов, канализационные люки. На последнем виде продукции предприниматели остановились более подробно. Представители компании сравнили люки из композитного материала SMC с полимерно-песчаными, чугунными. Одной из характеристик стал вес продукции. Так, вес полимерно-песчаного составляет 40 кг, чугунного – от 60 до 120 кг, а композитного из SMC – всего 28 кг.

Мэр города Наиль Магдеев рекомендовал руководителям «Челныводоканала» и «Набережночелнинским тепловым сетям», начальнику управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Рафаилю Киямову обратить внимание на продукцию компании «КАМАТЕК». 

«Своих надо поддерживать, – отметил Наиль Магдеев. – Если по качеству, цене, эксплуатационным характеристикам все подходит, то почему бы и не использовать продукцию, которая производится в нашем городе». 

Заметим, что в данном ООО трудится 62 сотрудника, средняя зарплата составляет 34 тысячи рублей в месяц.

Следующие две компании претендовали на получение статуса резидентов промышленного парка «Развитие». Первая из них, ПКФ «КАМАФЛЕКС», была заинтересована в участке площадью в 2 гектара. Руководитель Александр Сенаторов рассказал, что основным направлением «КАМАФЛЕКС» является производство гидравлической арматуры и компонентов путем импортозамещения. Сейчас организация размещается на площади, которой уже недостаточно. Летом 2018 года ожидается поставка оборудования из Италии, поэтому требуется расширение.

«Фамилия у вас хорошая, опыт в работе есть, перспективу видите, – отметил мэр города, обращаясь к Александру Сенаторову. – С понедельника начинайте подготовку к строительству. Поддержать подобный проект нужно!» 

Еще один претендент на включение в промышленный парк «Развитие», новая челнинская компания «ТрейдХим» занимаются переработкой вторичного сырья, изготавливая из него гранулы термопласта, вторичного полиэтилена, каучука вторичной переработки. Подобным видом бизнеса предприниматели занимаются 4 года. Предприятие размещается на арендуемой площади и планируют построить собственное здание. 

«У них есть действующее производство, – прокомментировала заместитель руководителя Исполнительного комитета Наталия Кропотова. – Они хотят претендовать на небольшой участок, и, в принципе, делают верно, идут по минимуму. Они уверены, что взятые обязательства выполнят».
В ответ мэр города Наиль Магдеев отметил, что надо ставить как условие – выход на этап строительства. 

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