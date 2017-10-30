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30 октября в 13:02
В торговом центре в РТ продавали пуховики с изображением, похожим на нацистскую символику на рукаве
В торговом центре в РТ продавали пуховики с изображением, похожим на нацистскую символику на рукаве

Нижнекамская городская прокуратура по поручению прокурора республики Илдуса Нафикова провела проверку.

30 октября в 10:17
В Москве пьяный водитель из Татарстана протаранил несколько авто
В Москве пьяный водитель из Татарстана протаранил несколько авто

Инцидент произошел на улице Авиаторов в районе Солнцево.

30 октября в 10:03
На глазах челнинцев вспыхнул и полностью выгорел автомобиль
На глазах челнинцев вспыхнул и полностью выгорел автомобиль

Пламя было настолько сильным, что его было видно жителям многоэтажек, находящихся на удалённом расстоянии от места происшествия. Прибывшие пожарные ликвидировали очаг возгорания. 

30 октября в 09:37
В Челнах бойцы Росгвардии задержали разбойника в мини-маркете
В Челнах бойцы Росгвардии задержали разбойника в мини-маркете

Парень забежал в магазин и под угрозой ножа потребовал выдать из кассы наличные деньги. Потерпевшая мгновенно сориентировалась и воспользовалась кнопкой экстренного вызова наряда.

30 октября в 08:55
В Челнах введено в эксплуатацию 170,6 тыс. кв. метров жилья
В Челнах введено в эксплуатацию 170,6 тыс. кв. метров жилья

Завершены основные работы по благоустройству бульвара Шишкинский; II этапа набережной Габдуллы Тукая и бульвара им. К. Тинчурина; причала с выставочной зоной на Набережной Тукая.
30 октября в 08:32
В Торгово-промышленной палате Челнов прошло заседание Антикризисного штаба по предпринимательству.
В Торгово-промышленной палате Челнов прошло заседание Антикризисного штаба по предпринимательству.

«Своих надо поддерживать. Если по качеству, цене, характеристикам все подходит, то почему бы и не использовать продукцию, которая производится у нас», - сказал мэр Челнов.
30 октября в 08:26
Telegram заблокировал 8,5 тыс. каналов из-за связи с терроризмом
Telegram заблокировал 8,5 тыс. каналов из-за связи с терроризмом

Создатель мессенджера Павел Дуров написал в своем Telegram-канале, что в некоторых странах они являются единственной популярной платформой для независимых источников информации.

30 октября в 08:22
В Тукаевском районе опрокинулся грузовик, перевозивший сырую нефть
В Тукаевском районе опрокинулся грузовик, перевозивший сырую нефть

Как выяснилось, водитель «КАМАЗа», груженного сырой нефтью, не справился с управлением, грузовик вылетел в кювет и опрокинулся.

30 октября в 08:17
Во всех мечетях РТ прошли проповеди за сохранение татарского языка в школах
Во всех мечетях РТ прошли проповеди за сохранение татарского языка в школах

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин заявил: “Сегодня татарский язык, попав в жернова общественного невежества и небрежности, вновь нуждается в нашей защите”.

27 октября в 15:33
В РФ задержан мужчина, который тела девушек провернул через мясорубку
В РФ задержан мужчина, который тела девушек провернул через мясорубку

Жертвами 31-летнего мужчины стали жительницы Волгоградской области в возрасте 28 и 29 лет, с которыми он познакомился в местном кафе, а затем пригласил домой и расправился с ними.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 42 от 24 октября, 2017г.
30 октября 2017г. 22:28

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в 13:02
Рубрика: Вечерка On-Line

В торговом центре в РТ продавали пуховики с изображением, похожим на нацистскую символику на рукаве

В торговом центре в РТ продавали пуховики с изображением, похожим на нацистскую символику на рукаве

Нижнекамская городская прокуратура по поручению прокурора республики Илдуса Нафикова провела проверку в связи с сообщениями в СМИ о продаже в одном из торговых центров курток с нацистской символикой.

Установлено, что в павильоне «Планета Одежда Обувь» в ТЦ «Барс-3» на ул. Менделеева в городе Нижнекамске осуществлялась реализация детских пуховиков. На левом рукаве одежды были нанесены изображения, сходные до степени смешения с нацистской символикой, передает пресс-служба надзорного ведомства.

По данному факту в отношении предпринимателя было возбуждено административное дело по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».

Кроме того, владелец торговой точки официально предостережён о недопустимости осуществления экстремистской деятельности.

В настоящее время пуховики изъяты и приобщены в качестве вещественных доказательств по административному делу, которое направлено на рассмотрение в Нижнекамский городской суд.

В отношении предпринимателя было также возбуждено дело по статье «Нарушение законодательства о труде». Как выяснилось, две женщины работали у него без трудовых договоров.

Материалы проверки направлены в УМВД по Нижнекамскому району, чтобы установить производителей продукции. 

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