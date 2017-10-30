В торговом центре в РТ продавали пуховики с изображением, похожим на нацистскую символику на рукаве

Нижнекамская городская прокуратура по поручению прокурора республики Илдуса Нафикова провела проверку в связи с сообщениями в СМИ о продаже в одном из торговых центров курток с нацистской символикой.
Установлено, что в павильоне «Планета Одежда Обувь» в ТЦ «Барс-3» на ул. Менделеева в городе Нижнекамске осуществлялась реализация детских пуховиков. На левом рукаве одежды были нанесены изображения, сходные до степени смешения с нацистской символикой, передает пресс-служба надзорного ведомства.
По данному факту в отношении предпринимателя было возбуждено административное дело по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».
Кроме того, владелец торговой точки официально предостережён о недопустимости осуществления экстремистской деятельности.
В настоящее время пуховики изъяты и приобщены в качестве вещественных доказательств по административному делу, которое направлено на рассмотрение в Нижнекамский городской суд.
В отношении предпринимателя было также возбуждено дело по статье «Нарушение законодательства о труде». Как выяснилось, две женщины работали у него без трудовых договоров.
Материалы проверки направлены в УМВД по Нижнекамскому району, чтобы установить производителей продукции.
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