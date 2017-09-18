В ТОСЭР Челны примут нового резидента

На этой неделе республиканская комиссия рассмотрит заявку от новой компании, желающей стать резидентом челнинской Территории опережающего развития.

Компания занимается организацией производства имитированной икры, продуктов переработки рыбы и птицы. Поставки будут осуществляться в торговые сети по всей России и за ее пределы. Годовая мощность выпуска – 3732 тонны продукции.

В свой проект «Чишмэ» готова инвестировать 176 миллионов 700 тысяч рублей, из которых 101 миллион 300 тысяч рублей – объем капитальных вложений.

Реализация проекта позволит создать 77 новых рабочих мест. По подсчетам компании, на подготовку площадей, подбор персонала, монтаж и пуско-наладочные работы понадобится полгода, и со 2 квартала 2018 года можно будет начать эксплуатацию оборудования с выходом на проектную мощность.

Добавим, ТОСЭР «Набережные Челны» лидирует в Российской Федерации по числу компаний-резидентов. Только 7 сентября республиканская комиссия положительно рассмотрела заявку от двух компаний, и на сегодняшний день ТОСЭР «Набережные Челны» включает 13 резидентов, сообщает пресс-служба мэрии.