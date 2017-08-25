

В лобовом столкновении машин на трассе в Татарстане выжил только подросток

“Калина” под управлением 44-летнего водителя на высокой скорости выехала на встречную полосу и врезалась в «Ленд Ровер».



В Татарстане запретили охоту на глухаря

Вместе с этим полностью из запрета вышла охота на серую куропатку, но не во всех охотничьих угодьях.



В старой части Челнов открылся “мини-филиал” ГИБДД

На этой площадке будут в игровой форме проводить открытые уроки для детей с целью профилактики нарушений дорожного движения.



В трамваях Челнов пассажирам расскажут любопытные факты о городе (ВИДЕО)

В видеохостинге YouTube появилось видео с записями аудиороликов на русском и татарском языках.



В Татарстане врачи будут заполнять документы с помощью голоса

В РТ успешно опробовали модуль Voice2Med. Эта система сама вводит данные в электронную карту под диктовку доктора. «Умный» модуль понимает сложные медицинские термины.



Бывший вратарь ХК «Челны» получил бессрочную дисквалификацию

Эдуард Захарченко признался в сдаче международного матча, за который получил 60 тысяч долларов.