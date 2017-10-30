В Тукаевском районе опрокинулся грузовик, перевозивший сырую нефть

В Тукаевском районе вылетел с трассы и опрокинулся в кювет грузовик с сырой нефтью, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

29 октября в 20.04 сообщение о ДТП поступило на единый номер вызова экстренных служб 112.

Как выяснилось, водитель «КАМАЗа», груженного сырой нефтью, не справился с управлением, грузовик вылетел в кювет и опрокинулся, пишет ИА «Татар-информ».