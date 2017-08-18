В Тукаевском районе готовят народный сход

Жители села Мусабай-Завод Тукаевского района готовят народный сход, где каждый сможет выразить свое мнение относительно будущего строительства птицекомплекса «Челны-Бройлер» депутата автограда Ильшата Фардиева. Как сообщил активист Наиль Абдуллин, заявление о проведении схода в администрации района отказывались принимать четыре раза под разными предлогами — то нет расшифровки имени-отчества, то телефон не указан, то место не подходит.
«Нам сказали, что сначала нужно собрать совет поселения: 22 августа народные депутаты будут поднимать вопрос о проведении схода. Значит, на 26-е число, как планировали, мы организовать этот сход уже не успеваем, поэтому теперь переносим приблизительно на 2 сентября», — сказал Абдуллин.
Предположительно, в сходе примут участие 150−200 жителей Мусабай-Завода. Объявления о мероприятии будут висеть и в соседних селах — оттуда, по словам активистов, также планируют приехать недовольные грядущим строительством птицекомплекса.
Начало строительства «Челны-Бройлер-2» в Мусабай-Заводском сельском поселении намечено на второй квартал 2018 года. Общий объем инвестиций превысит 6,1 млрд рублей. После того как люди узнали о планах холдинга, в селе, к которому присоединились еще четыре соседних, начался сбор подписей под петицией против строительства. Документ планируется направить сразу по нескольким адресам, в том числе и члену Совета Федерации РФ Олегу Морозову, и президенту РТ Рустаму Минниханову. Основной довод сельчан — угроза плохого запаха в районе, сообщает «БИЗНЕС Online».
Комментарии посетителей
Голосуй не голосуй всё равно получишь Челны Бройлер. нмчего личного это бизнес.
А у меня сырное самое любимое, необычный вкус! а за местного производителя можно только порадоваться ))
Удачи им!
Сырное , лично я пробовала на 3- . Второй раз точно не возьму !!!
Обожаю это мороженое! Удачи на конкурсе!
Все конкурсы это видимость. Не верю в эти якобы первые места.
А смысл?
Четверку?! Вам польстили...
а еще раньше только х/б закупали
Пробовал Хохла - вкусно, но дорого ))
Я не владею русским языком в совершенстве, у меня не филологическое образование, тотальный диктант пишу, к...
хоть кто-то задумался об этом. синтетику легко стирать, но при пожаре прилипает намертво к коже
Я думаю, что у предыдущего комментатора “путинизм головного мозга”. Вам бы телевизор меньше смотреть. Что вы...
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Ох, только бумагу портить.
А как наказал то 4 министров?
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