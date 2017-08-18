В Тукаевском районе готовят народный сход

Жители села Мусабай-Завод Тукаевского района готовят народный сход, где каждый сможет выразить свое мнение относительно будущего строительства птицекомплекса «Челны-Бройлер» депутата автограда Ильшата Фардиева. Как сообщил активист Наиль Абдуллин, заявление о проведении схода в администрации района отказывались принимать четыре раза под разными предлогами — то нет расшифровки имени-отчества, то телефон не указан, то место не подходит.

«Нам сказали, что сначала нужно собрать совет поселения: 22 августа народные депутаты будут поднимать вопрос о проведении схода. Значит, на 26-е число, как планировали, мы организовать этот сход уже не успеваем, поэтому теперь переносим приблизительно на 2 сентября», — сказал Абдуллин.

Предположительно, в сходе примут участие 150−200 жителей Мусабай-Завода. Объявления о мероприятии будут висеть и в соседних селах — оттуда, по словам активистов, также планируют приехать недовольные грядущим строительством птицекомплекса.

Начало строительства «Челны-Бройлер-2» в Мусабай-Заводском сельском поселении намечено на второй квартал 2018 года. Общий объем инвестиций превысит 6,1 млрд рублей. После того как люди узнали о планах холдинга, в селе, к которому присоединились еще четыре соседних, начался сбор подписей под петицией против строительства. Документ планируется направить сразу по нескольким адресам, в том числе и члену Совета Федерации РФ Олегу Морозову, и президенту РТ Рустаму Минниханову. Основной довод сельчан — угроза плохого запаха в районе, сообщает «БИЗНЕС Online».