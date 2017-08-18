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18 августа в 16:24
Театр «Мастеровые» ищет старинную мебель
Театр «Мастеровые» ищет старинную мебель

Она нужна для их новой постановки - комедии «Старики дураки».
18 августа в 16:09
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30 августа на майдане Челнов выступит Нюша

Помимо певицы, хедлайнерами станут звезды российской и татарской эстрады – группа «Волга-Волга» и «Казан егетлере».

18 августа в 15:47
IMAX в сети кинотеатров «СИНЕМА ПАРК»!
IMAX в сети кинотеатров «СИНЕМА ПАРК»!

Кинотеатр объединенной сети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» приглашает на День и Фестиваль IMAX.

18 августа в 15:02
«КАМАЗ» сменил одного из акционеров
«КАМАЗ» сменил одного из акционеров

Владелец 23,54% акций прекратил своё участие в акционерном капитале автогиганта.
18 августа в 14:32
В Тукаевском районе готовят народный сход
В Тукаевском районе готовят народный сход

Жители готовы выступить против птицекомплекса Ильшата Фардиева.

18 августа в 13:07
В Татарстане наблюдается двукратный рост случаев отравлений грибами
В Татарстане наблюдается двукратный рост случаев отравлений грибами

По данным мониторинга Управления Роспотребнадзора по РТ,  всего по Татарстану зафиксирован 31 случай с 33 пострадавшими.

18 августа в 12:48
В Татарстане откроется горячая линия по вопросам повышения рождаемости
В Татарстане откроется горячая линия по вопросам повышения рождаемости

Темой консультации станет поддержка семей с детьми и обсуждение актуальных проблем демографической ситуации.

18 августа в 10:38
Синоптики Татарстана предупредили о высокой пожарной опасности в лесах
Синоптики Татарстана предупредили о высокой пожарной опасности в лесах

Предупреждение Гидрометцентра РТ актуально на период с 19 по 25 августа.

18 августа в 10:29
Голосование, организованное мэрией Челнов ко Дню города, фейк?
Голосование, организованное мэрией Челнов ко Дню города, фейк?

Выяснилось, что с двумя из трех певиц, которые, якобы, могут выступить на празднике, переговоры даже не велись.

18 августа в 10:24
Легендарный «Терминатор 2» Джеймса Кэмерона возвращается на экраны
Легендарный «Терминатор 2» Джеймса Кэмерона возвращается на экраны

Премьерные показы только в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК».


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Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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19 августа 2017г. 02:18

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в 14:32
Рубрика: Вечерка On-Line

В Тукаевском районе готовят народный сход

В Тукаевском районе готовят народный сход

Жители села Мусабай-Завод Тукаевского района готовят народный сход, где каждый сможет выразить свое мнение относительно будущего строительства птицекомплекса «Челны-Бройлер» депутата автограда Ильшата Фардиева. Как сообщил активист Наиль Абдуллин, заявление о проведении схода в администрации района отказывались принимать четыре раза под разными предлогами — то нет расшифровки имени-отчества, то телефон не указан, то место не подходит.

«Нам сказали, что сначала нужно собрать совет поселения: 22 августа народные депутаты будут поднимать вопрос о проведении схода. Значит, на 26-е число, как планировали, мы организовать этот сход уже не успеваем, поэтому теперь переносим приблизительно на 2 сентября», — сказал Абдуллин.

Предположительно, в сходе примут участие 150−200 жителей Мусабай-Завода. Объявления о мероприятии будут висеть и в соседних селах — оттуда, по словам активистов, также планируют приехать недовольные грядущим строительством птицекомплекса.

Начало строительства «Челны-Бройлер-2» в Мусабай-Заводском сельском поселении намечено на второй квартал 2018 года. Общий объем инвестиций превысит 6,1 млрд рублей. После того как люди узнали о планах холдинга, в селе, к которому присоединились еще четыре соседних, начался сбор подписей под петицией против строительства. Документ планируется направить сразу по нескольким адресам, в том числе и члену Совета Федерации РФ Олегу Морозову, и президенту РТ Рустаму Минниханову. Основной довод сельчан — угроза плохого запаха в районе, сообщает «БИЗНЕС Online».

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Комментарии:


. 18.08.2017 21:05

Голосуй не голосуй всё равно получишь Челны Бройлер. нмчего личного это бизнес.

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