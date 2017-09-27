В Тукаевском районе водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком

В Тукаевском районе легковушка залетела под «КАМАЗ», водитель погиб, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступила информация о том, что возле деревни Куперле на 15-м километре трассы Челны – Сарманово легковушка «Дэу», управляемая 74-летним челнинцем, столкнулась с грузовиком «КАМАЗ», которым управлял 62-летний мужчина.

В результате аварии водитель легкового авто скончался.

На месте работали ОГ №15, пожарные из Челнов, полицейские и медики, сообщает "Татар-информ".