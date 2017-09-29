В Тукаевском районе ввели карантин по бешенству

На территории деревни Новые Сарайлы Тукаевского района Татарстана ввели карантин по бешенству. Приказ об этом подписал в пятницу, 29 сентября, президент республики Рустам Минниханов.
Решение об этом принято после того, как в деревню забежала бешеная лиса. При сообщается, что покусать она никого не успела, сообщает "Комсомольская правда".
Карантин будет действовать два месяца. На это время на территории деревни будет запрещена торговля домашними животными, нельзя и их вывозить. Также запрещено ловить диких животных с целью расселения в других районах или передачи в зоопарки. Шерсть и шкуры здоровых животных можно вывозить за территорию деревни только после дезинфекции. Нельзя и забивать ради мяса животных, если они больны бешенством или есть подозрение на это.
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