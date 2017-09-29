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Сегодня в новостях:
29 сентября в 16:17
В Тукаевском районе ввели карантин по бешенству
В Тукаевском районе ввели карантин по бешенству

Решение об этом принято после того, как в одну из деревень забежала бешеная лиса.

29 сентября в 15:44
Челнинцев научат раздельному сбору мусора
Челнинцев научат раздельному сбору мусора

Во дворе дома 46/12 пройдет всероссийская акция ЭкоДвор.

29 сентября в 14:22
В День памяти от остановки «Пединститут» будут курсировать автобусы

Интервал движения – 30 минут. На маршруте будут работать автобусы большой вместимости.

29 сентября в 14:19
Новые “лежачие полицейские” установят в Челнах в начале октября
Новые “лежачие полицейские” установят в Челнах в начале октября

Это решение было принято городскими властями и ГИБДД во время реконструкции проспекта Московский.

29 сентября в 13:29
В представительство Татарстана в Екатеринбурге поступил анонимный звонок о минировании
В представительство Татарстана в Екатеринбурге поступил анонимный звонок о минировании

Сегодня из-за звонков эвакуируют администрацию губернатора Свердловской области, правительство региона, министерство строительства, министерство образования и науки, отделение пенсионного фонда.

29 сентября в 12:57
Из Казани до Челнов для студентов запускают специальный автобус с бесплатным Wi-Fi
Из Казани до Челнов для студентов запускают специальный автобус с бесплатным Wi-Fi

Тестовый автобус по маршруту будет запущен уже в эти дни, отправление из Казани запланировано на 29 сентября в 18:00, отправление из Набережных Челнов - 1 октября в 18:00.
29 сентября в 12:37
В РТ сгорела 20-летняя девушка, когда на пожаре вытаскивала вещи из дома
В РТ сгорела 20-летняя девушка, когда на пожаре вытаскивала вещи из дома

Обгоревшее тело было найдено в ходе тушения огня, причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

29 сентября в 12:22
В России хотят в четыре раза увеличить «стоимость» развода
В России хотят в четыре раза увеличить «стоимость» развода

Больше всего может вырасти пошлина за спор о дорогом имуществе в арбитражном суде. Сейчас она составляет 33 тысячи рублей плюс 0,5% от суммы, которая превышает 2 млн рублей.

29 сентября в 10:28
В Челнах горит поликлиника
В Челнах горит поликлиника

Сотрудники МЧС сообщают о пожаре в подвальном помещении, где располагается архив лечебного учреждения.

29 сентября в 10:14
Челнинский «Тайфун» вывез из окружения в Сирии российских бойцов
Челнинский «Тайфун» вывез из окружения в Сирии российских бойцов

Для современной военной истории такая операция — огромная редкость.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 38 от 27 сентября, 2017г.
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в 16:17
Рубрика: Вечерка On-Line

В Тукаевском районе ввели карантин по бешенству

В Тукаевском районе ввели карантин по бешенству

На территории деревни Новые Сарайлы Тукаевского района Татарстана ввели карантин по бешенству. Приказ об этом подписал в пятницу, 29 сентября, президент республики Рустам Минниханов.

Решение об этом принято после того, как в деревню забежала бешеная лиса. При сообщается, что покусать она никого не успела, сообщает "Комсомольская правда".

Карантин будет действовать два месяца. На это время на территории деревни будет запрещена торговля домашними животными, нельзя и их вывозить. Также запрещено ловить диких животных с целью расселения в других районах или передачи в зоопарки. Шерсть и шкуры здоровых животных можно вывозить за территорию деревни только после дезинфекции. Нельзя и забивать ради мяса животных, если они больны бешенством или есть подозрение на это.

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