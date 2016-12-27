В убийстве предпринимателя в Челнах подозревают душевнобольного

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба УМВД города.
16 декабря в дежурную часть отдела полиции №4 «Электротехнический» УМВД РФ по Набережным Челнам поступило сообщение в том, что от продуктового магазина в БСМП доставили мужчину с колото-резаными ранами спины.
Несмотря на все усилия врачей мужчина, которому 1 декабря исполнилось 45 лет, скончался, не приходя в сознание.
Полицейские Челнов составили фоторобот подозреваемого и установили его личность. Им оказался 41-летний местный житель, ранее судимый за грабеж. Он был задержан. Подозреваемый сознался в преступлении и рассказал, что его постоянно преследуют какие-то голоса. Он неоднократно обращался в психоневрологический диспансер, но назначенные врачом-психиатром медицинские препараты не принимал вследствие их дороговизны.
В день преступления, по словам подозреваемого, он под влиянием внутренних голосов подошел к ничего не подозревающему человеку со спины и три раза ударил его ножом, затем спрятал нож и убежал. Также подозреваемый рассказал полицейским, что когда мужчина обернулся, он узнал его – когда-то они учились в одной школе и жили в одном комплексе.
Во время обыска дома у задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли нож, одежду и обувь со следами крови.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос о проведении в отношении подозреваемого психиатрической экспертизы.
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