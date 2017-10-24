В всех школах Татарстана пройдут парламентские уроки

С сегодняшнего дня во всех школах Татарстана пройдет парламентский урок. В этом году он состоится уже в десятый раз и будет посвящен теме «Конституция Республики Татарстан: двадцать пять лет истории», сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.

Парламентские уроки пройдут с 23 по 28 октября.

Отметим, парламентский урок – это совместный проект Государственного Совета Республики Татарстан, Министерства образования и науки РТ и Института развития образования. Реализуется он с 2009 года.

На таких уроках в простой и доступной форме рассказывается школьникам о роли и задачах законодательного (представительного) органа власти республики, правах и обязанностях человека, о способах и инструментах участия в общественно-политической жизни, о том, какую большую роль в нашей жизни играет закон.

В конечном итоге парламентские уроки способствуют формированию политико-правовой культуры и активной гражданской позиции учеников, сообщает "Татар-информ".