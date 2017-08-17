В выходные вновь перекроют участок дороги на Московском проспекте



Челнинские полицейские задержали мошенницу-гастролерку

Стражам порядка пришлось выехать за подозреваемой в Тамбовскую область. Задержание произошло прямо в поезде.



В Челнах вынесли приговор главе фонда “Люди Татарстана”

Суд признал Сергея Изотова виновным в умышленном причинение вреда здоровью средней тяжести.



Президент РТ наказал 4 министров за ошибки в декларациях о доходах

По словам президента, по итогам проверки были выявлены нарушения в отношении 17 руководителей. “Это не ошибки, это халатное отношение к исполнению обязанностей”, - сказал Минниханов.



Два пожара случилось за ночь в Челнах

В обоих случаях предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.



«АК БАРС» Банк заявил о спам-атаке своих клиентов через мессенджеры

На своем официальном сайте татарстанский банк заявил о том, что их клиентов атаковали дезинформацией о проблемах в финансово-кредитной организации, которых нет.