В Зеленодольске спасли мужчину, который пытался выпрыгнуть из окна

О молодом мужчине, стоявшем в окне пятого этажа одного из жилых домов по улице Энгельса, сообщили очевидцы. На место вызова моментально выехали дежурные бригады МЧС, полиции и скорой помощи.

Пока участковый пытался договориться с мужчиной через закрытую дверь, спасатели преградили путь стоявшему на подоконнике парню автолестницей.

Вскоре в переговоры вступила психолог МЧС – Ирина Белова. Ей удалось наладить контакт с мужчиной и уговорить его впустить в комнату участкового, который сначала отвлек, а затем схватил парня сзади. Следом на помощь подоспели пожарные. Они легко обезвредили мужчину и передали в руки работников скорой медицинской помощи, которые госпитализировали его в Зеленодольский психоневрологический диспансер.

Как выяснилось из разговора с родственниками, молодой человек уже в течение недели не давал покоя близким своим неадекватным поведением. Сегодня они должны были везти мужчину на обследование и, возможно, дальнейшее лечение в одну из казанских клиник. Однако в последний момент он стал сопротивляться, закрылся в комнате и угрожал выпрыгнуть из окна. Благодаря опыту и профессионализму психолога МЧС, а также вследствие грамотных, оперативных действий пожарных, полиции и медиков трагедии удалось избежать.