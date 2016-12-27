Валокордин будет продаваться по рецепту

Валокордин в аптеках будет отпускаться по рецепту со второго квартала 2017 года. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Хлопонин.
«Я думаю, что в первом квартале мы окончательно примем решение, изменим нормативные акты. Я думаю, что (валокордин) отпускаться будет в аптеках по рецепту», — цитирует ТАСС Хлопонина.
Ранее стало известно, что медицинские спиртосодержащие препараты, включая «Валокордин» и «Боярышник», будут отпускаться в аптеках исключительно по рецептам.
По последним данным, в Иркутской области от употребления контрафактного средства «Боярышник», содержащего метиловый спирт, умерли 77 человек.
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