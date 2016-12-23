Валокордин и настойку боярышника будут продавать по рецептам

Власти России намерены ограничить продажу спиртосодержащих медицинских препаратов, включая валокордин и настойку боярышника. Об этом заявил вице-премьер Александр Хлопонин, передают «РИА Новости».

По словам Хлопонина, медицинские препараты должны продаваться в аптеках и только по рецептам.

- Мне кажется, это несерьезно. Поэтому будут ограничения и по таре, и ограничения по местам продажи — это должно продаваться в аптеках и специализированных магазинах, - добавил вице-премьер.

Также Хлопонин отметил, что штраф за продажу суррогатного алкоголя составит 15% от годового оборота торговой точки. Все поправки уже внесены в Госдуму.

Напомним, ранее в Иркутске погибли 72 человека, отравившись спиртосодержащим косметическим средством "Боярышник". Было возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Арестованы 11 человек, опрошено около 100 свидетелей.