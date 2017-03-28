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Сегодня в новостях:
28 марта в 19:15
О нападении на фельдшера мать ребенка, для которого вызывали “скорую”, узнала из СМИ
О нападении на фельдшера мать ребенка, для которого вызывали “скорую”, узнала из СМИ

В этот день она, поссорившись с сожителем, уехала к другу в Заинск. Накануне ее доставили в отдел полиции.

28 марта в 17:17
Челнинец жестоко убил своего брата и вынес его труп на балкон
Челнинец жестоко убил своего брата и вынес его труп на балкон

После убийства он продолжил выпивать с приятелем на квартире.

28 марта в 17:09
В Челнах женщину, пырнувшую ножом сотрудника «скорой», взяли под стражу
В Челнах женщину, пырнувшую ножом сотрудника «скорой», взяли под стражу

Вину подозреваемая признала полностью. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

28 марта в 16:35
Средний размер взятки в Татарстане вырос
Средний размер взятки в Татарстане вырос

Наиболее коррумпированными татарстанцы считают сотрудников ГИБДД, сферы здравоохранения и преподавателей вузов.

28 марта в 14:49
Продукты подешевели на 20 процентов из-за укрепления рубля
Продукты подешевели на 20 процентов из-за укрепления рубля

Снижение цены отмечается на сахар, подсолнечное масло, муку, орехи, сухофрукты, мясные и рыбные консервы.

28 марта в 14:27
Общественная палата РФ открывает “горячую линию” по мониторингу цен
Общественная палата РФ открывает “горячую линию” по мониторингу цен

Потребителям предлагается сообщать о возможных фактах экономически необоснованного повышения стоимости продуктов и медикаментов.

28 марта в 12:14
1500 клиентов Татфондбанка дали согласие войти в пул кредиторов в Челнах
1500 клиентов Татфондбанка дали согласие войти в пул кредиторов в Челнах

Общая сумма требований этих людей превысила 3 миллиарда рублей.

28 марта в 10:34
“Вечерка” разыскивает “девочку из Челнов”, которая 35 лет назад написала в журнал “Мурзилка”
“Вечерка” разыскивает “девочку из Челнов”, которая 35 лет назад написала в журнал “Мурзилка”

Первоклассница Оля Швецова в далеком 1981 году поделилась со всеми детьми СССР рассказом о нашем городе и КАМАЗе.

28 марта в 08:33
В Челнах весной высадят 10 тысяч деревьев и кустарников
В Челнах весной высадят 10 тысяч деревьев и кустарников

К 9 мая будет завершено цветочное оформление города. В этом году будет увеличено количество тюльпанов, виол и других первоцветов.

28 марта в 08:07
В Татарстане в камере СИЗО оказался младенец
В Татарстане в камере СИЗО оказался младенец

В камере имеется детская кроватка, пеленальный столик, детская ванна, - говорится в сообщении УФСИН по РТ. Стены разрисованы диснеевскими персонажами.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

Ложь
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Индекс правды: 27%
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Выпуск 11 от 22 марта, 2017г.
29 марта 2017г. 04:12

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ГлавнаяВечерка On-Line
в 10:34
Рубрика: Вечерка On-Line

“Вечерка” разыскивает “девочку из Челнов”, которая 35 лет назад написала в журнал “Мурзилка”

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Первоклассница Оля Швецова в далеком 1981 году поделилась со всеми детьми СССР рассказом о нашем городе и КАМАЗе. Ее письмо было опубликовано в октябрьском номере детского журнала «Мурзилка», пишут "Вести Камаза".
 

«Здравствуй, дорогой Мурзилка!

Меня зовут Оля Швецова. Я учусь в первом классе. Я живу в городе Набережные Челны. Наш город только ещё строится. Но уже построен большой завод, на ко­тором выпускают машины КамАЗ. И город очень красивый. Он с каждым годом рас­тёт, и мы тоже растём вместе с городом. Я люблю его. И очень рада, что родилась в Набережных Челнах. У меня есть сестра. Она работает на КамАЗе, на заводе двигате­лей. Двигатели для ма­шин очень мощные. Наши КамАЗы знают везде. Мою сестру зовут Наташа Швецо­ва. Она комсомолка, и рабо­тает она очень хорошо. Её на­градили значком. Там написа­но: "Ударник" — и нарисо­ван Ленин. У нас мама тоже работает на КамАЗе. Я хочу быть похожей на свою сестру, на маму, на строителей КамАЗа.

 Оля ШВЕЦОВА. г. Набережные Челны».

Редакция "Вечерних Челнов" обращается к Ольге или тому, кто знает, как с ней связаться - позвоните нам по т. 34-71-20. 

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