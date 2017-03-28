“Вечерка” разыскивает “девочку из Челнов”, которая 35 лет назад написала в журнал “Мурзилка”

Первоклассница Оля Швецова в далеком 1981 году поделилась со всеми детьми СССР рассказом о нашем городе и КАМАЗе. Ее письмо было опубликовано в октябрьском номере детского журнала «Мурзилка», пишут "Вести Камаза".
«Здравствуй, дорогой Мурзилка!
Меня зовут Оля Швецова. Я учусь в первом классе. Я живу в городе Набережные Челны. Наш город только ещё строится. Но уже построен большой завод, на котором выпускают машины КамАЗ. И город очень красивый. Он с каждым годом растёт, и мы тоже растём вместе с городом. Я люблю его. И очень рада, что родилась в Набережных Челнах. У меня есть сестра. Она работает на КамАЗе, на заводе двигателей. Двигатели для машин очень мощные. Наши КамАЗы знают везде. Мою сестру зовут Наташа Швецова. Она комсомолка, и работает она очень хорошо. Её наградили значком. Там написано: "Ударник" — и нарисован Ленин. У нас мама тоже работает на КамАЗе. Я хочу быть похожей на свою сестру, на маму, на строителей КамАЗа.
Оля ШВЕЦОВА. г. Набережные Челны».
Редакция "Вечерних Челнов" обращается к Ольге или тому, кто знает, как с ней связаться - позвоните нам по т. 34-71-20.
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