Верховный суд не нашел криминала в действиях челнинца, стрелявшего из Калашникова

Верховный суд РТ вернул в челнинский горсуд уголовное дело, заведенное в отношении 25-летнего местного жителя, стерлявшего из охолощенного автомата Калашникова на улице в ночь на 5 мая. Об этом сообщает пресс-служба горсуда Набережных Челнов.
Напомним, за пьяную выходку мужчина получил 4 года и 1 месяц колонии общего режима. Такая мера была назначена судом в связи с тем, что гражданин уже был судим и наказан условным сроком. Позже челнинец подал апелляцию, где просил заменить реальный срок условным.
Однако ВС РТ счел, что в решении горсуда автограда нет данных о том, в чем именно заключалось нарушение общественной безопасности и общественного порядка, пишет "Вечерняя Казань".
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