Верховный суд Татарстана оставил известного челнинского фотографа в тюрьме

Сегодня в Верховном суде РТ была рассмотрена аппеляционная жалоба, которую известный фотограф и блогер Евгений Веретенников подал на приговор Набережночелнинского суда. Напомним, в марте этого года 27-летнего челнинца осудили на семь с половиной лет колонии строго режима за распространение наркотиков методом преступного сговора с группой лиц. Евгений публично признался в употреблении запрещенных веществ, однако полностью отрицает факт их распространения. "Вечерка" опубликовала на свем сайте блог Веретенникова, в котором он подробно описал все, что происходило с ним с момента задержания в 2015 году и до вынесения приговора.

"Ни одно из указанных составляющих моей «роли» не было рассмотрено в ходе суда, не имеет основы, каких-либо свидетельств, фактов или доказательств. Отсюда можно сделать вывод, что суд поверил следователю на слово, не рассмотрев обстоятельства дела, не установив их, а взяв из обвинения, и внес в приговор, не подвергая критической оценке. Особенно странным этот факт выглядит на фоне того, что по трем эпизодам изначального обвинения я был оправдан. В оправдательной части приговора суд пришел к выводу, что «фактически доводы стороны обвинения, о том, что Веретенников Е.А. причастен к совершению указанных преступлений, основаны лишь на предположениях, которые не могут быть положены в основу обвинительного приговора, указанные доводы не нашли своего подтверждения при рассмотрении дела по существу. Из представленных стороной обвинения доказательств следует, что указанные эпизоды связаны с деятельностью иных подсудимых по данному уголовному делу, которые свои действия с Веретенниковым Е.А. никак не согласовывали, сам Веретенников Е.А. не был осведомлен о сбыте наркотических средств и психотропных веществ в эти дни, что свидетельствует о его непричастности к совершению указанных преступлений. При этом судом не предоставлено доказательств того, что я был осведомлен о деятельности иных подсудимых и об их согласованности", - написал в жалобе Веретенников.

Сегодня ВС Татарстана вынес вердикт: "оставить приговор без изменения".













