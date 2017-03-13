Верховный суд Татарстана рассмотрит жалобу главы ТФБ на арест

В Верховный суд Татарстана поступила жалоба от адвоката Роберта Мусина об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест, сообщает РБК-Татарстан.

«Сегодня к нам поступило заявление от адвоката Мусина на обжалования решения суда. Защита Мусина просит обжаловать решение суда на заключение под домашний арест. Жалоба рассматривается, сегодня будет назначена дата рассмотрения», - пояснили консультант пресс-службы Верховного суда Татарстана Елена Коваль.

Ранее в день отзыва лицензии у Татфондбанка экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 159, части 4 РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Случилось это спустя несколько часов после экстренного совещания с руководителями правоохранительных и надзорных органов. Президент Татарстана поставил задачу выявить круг лиц, причастных к образовавшейся кризисной ситуации в банковской сфере и привлечь их к ответственности.



В ходе заседания Мусин заявил о своей невиновности и готовности сотрудничать со следствием. По его словам со времени введения моратория в банке, он «вел работу, которая могла бы поправить положение дел».





