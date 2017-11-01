Вернувшийся из колонии челнинец, «заложил» бомбу в доме на Сидоровке

Нетрезвый мужчина позвонил в полицию 31 октября в половине десятого утра и сообщил, что в одном из домов на улице Магистральной поселка Сидоровка заложено взрывное устройство.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, на место происшествия немедленно был направлен наряд полиции и кинолог со служебной собакой. Полученная по телефону информация не подтвердилась.

Звонившего стражи порядка задержали примерно час спустя. Выяснилось, что трижды судимый 31-летний житель автограда несколько дней назад освободился после очередного срока заключения и по этому поводу устроил застолье в квартире знакомого. После того, как гости стали вести себя чересчур шумно, хозяин квартиры их выпроводил. Однако недавно оказавшемуся на свободе челнинцу такое обращение показалось оскорбительным, и он решил «проучить» приятеля, не придумав ничего лучше, как позвонить в полицию и сообщить о якобы заложенной в квартире бомбе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о теракте).

Как выяснилось после задержания подозреваемого, одним только спиртным застолье не ограничивалось – медицинское освидетельствование выявило в его организме следы наркотиков. В настоящее время он помещен под административный арест по ст.6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).

После отбытия административного наказания будет решен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.