Вернувшимся из Турции российским туристам будут измерять температуру в аэропортах

Россия решила предпринять меры по недопущению распространения вируса Коксаки, в связи с чем российским туристам, вернувшимся из Турции, в аэропортах будут измерять температуру. Об этом пишут «Известия».
Прилетевших пассажиров будут обследовать с помощью тепловизоров. Если температура окажется повышенной, человека обяжут пройти медосвидетельствование.
Однако, как утверждают специалисты, что повышенная температура не является основным показателем заражения именно вирусом Коксаки, она может говорить и о многих других инфекциях. Некоторые считают Коксаки довольно банальным заболеванием, на котором не стоит так акцентировать внимание. Сотни людей сталкиваются с симптомами, которые присущи Коксаки, но не знают об этом.
«Существует более 150 видов болезней, при которых поднимается температура. Это не показатель», – заявил академик Российской академии медицинских наук Дмитрий Львов.
Комментарии посетителей
Голосуй не голосуй всё равно получишь Челны Бройлер. нмчего личного это бизнес.
А у меня сырное самое любимое, необычный вкус! а за местного производителя можно только порадоваться ))
Удачи им!
Сырное , лично я пробовала на 3- . Второй раз точно не возьму !!!
Обожаю это мороженое! Удачи на конкурсе!
Все конкурсы это видимость. Не верю в эти якобы первые места.
А смысл?
Четверку?! Вам польстили...
а еще раньше только х/б закупали
Пробовал Хохла - вкусно, но дорого ))
Я не владею русским языком в совершенстве, у меня не филологическое образование, тотальный диктант пишу, к...
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Я думаю, что у предыдущего комментатора “путинизм головного мозга”. Вам бы телевизор меньше смотреть. Что вы...
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