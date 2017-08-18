Вернувшимся из Турции российским туристам будут измерять температуру в аэропортах

Россия решила предпринять меры по недопущению распространения вируса Коксаки, в связи с чем российским туристам, вернувшимся из Турции, в аэропортах будут измерять температуру. Об этом пишут «Известия».

Прилетевших пассажиров будут обследовать с помощью тепловизоров. Если температура окажется повышенной, человека обяжут пройти медосвидетельствование.

Однако, как утверждают специалисты, что повышенная температура не является основным показателем заражения именно вирусом Коксаки, она может говорить и о многих других инфекциях. Некоторые считают Коксаки довольно банальным заболеванием, на котором не стоит так акцентировать внимание. Сотни людей сталкиваются с симптомами, которые присущи Коксаки, но не знают об этом.

«Существует более 150 видов болезней, при которых поднимается температура. Это не показатель», – заявил академик Российской академии медицинских наук Дмитрий Львов.



