Весной в Челнах продолжат сажать деревья

Группа архитекторов СГР при участии главного архитектора города Алмаса Идрисова представили мэру города Наилю Магдееву эскизные проекты реконструкции Шишкинского бульвара и строительства второй очереди набережной Тукая.

Первоначальный проект Шишкинского бульвара будет неоднократно переработан, но уже сейчас планируется базовая составляющая. Здесь будут устроены детская игровая площадка, спортивная и прогулочная зоны, творческая зона для пленэр и так называемая фотозона на фоне крупномерных деревьев. Мэр города предложил архитекторам рассмотреть возможность посадки деревьев уже этой весной: «Нужно сохранить природный дух этого места, сохранить все деревья, добавить новые. Обсуждение проекта нужно обсудить не только на градостроительном совете, но и сделать публичные слушания, чтобы челнинцы смогли выразить все свои пожелания».

Застройка второй очереди набережной Тукая будет начата уже этой весной. Первоначальная площадь застройки – 1,3 км. Планируется обустроить зоны отдыха, проработать спуски к воде, построить детскую площадку, кафе, зоны для сферы обслуживания. Здесь также появятся перголы и парковые малые архитектурные формы, кафе, парковка на 450 автомобилей. Особое внимание будет уделено логистике расположения дорог в парке Тинчурина, который также попадает под реконструкцию. Основная задача архитекторов – сделать подъездные пути к детской поликлинике, школе, большую главную дорогу. «Обеспечение доступной среды – наша задача, – прокомментировал Наиль Магдеев. – Если есть возможность, нужно расширить автомобильную дорогу, но обеспечить заезд к поликлинике».