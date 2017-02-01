Весной в Челнах продолжат сажать деревья

Группа архитекторов СГР при участии главного архитектора города Алмаса Идрисова представили мэру города Наилю Магдееву эскизные проекты реконструкции Шишкинского бульвара и строительства второй очереди набережной Тукая.
Первоначальный проект Шишкинского бульвара будет неоднократно переработан, но уже сейчас планируется базовая составляющая. Здесь будут устроены детская игровая площадка, спортивная и прогулочная зоны, творческая зона для пленэр и так называемая фотозона на фоне крупномерных деревьев. Мэр города предложил архитекторам рассмотреть возможность посадки деревьев уже этой весной: «Нужно сохранить природный дух этого места, сохранить все деревья, добавить новые. Обсуждение проекта нужно обсудить не только на градостроительном совете, но и сделать публичные слушания, чтобы челнинцы смогли выразить все свои пожелания».
Застройка второй очереди набережной Тукая будет начата уже этой весной. Первоначальная площадь застройки – 1,3 км. Планируется обустроить зоны отдыха, проработать спуски к воде, построить детскую площадку, кафе, зоны для сферы обслуживания. Здесь также появятся перголы и парковые малые архитектурные формы, кафе, парковка на 450 автомобилей. Особое внимание будет уделено логистике расположения дорог в парке Тинчурина, который также попадает под реконструкцию. Основная задача архитекторов – сделать подъездные пути к детской поликлинике, школе, большую главную дорогу. «Обеспечение доступной среды – наша задача, – прокомментировал Наиль Магдеев. – Если есть возможность, нужно расширить автомобильную дорогу, но обеспечить заезд к поликлинике».
Комментарии посетителей
План такой - получить (наверное) джип за 4 ляма и позолоченную цацку, продать все это , что бы купить конуру в...
Сергей, у тебя еще нет выслуги лет, что бы за людьми убирать. Тебе же ясно при трудоустройстве сказали - 10 лет....
Слушай, баран, у тебя бомбить начинает, когда настойка боярышника кончается ?
Выражусь понятными для тебя словами: Отполировано. Давно. ТВОИМ ЯЗЫКОМ :))) ЗЫ: Серый, че ты такой тупой ?
тебя ж на лапату не усадишь.... ты хоть и навоз но будешь сопротивляться... или нет?
ну тебя то не позавут.... с шерстью и мозгами ты давно растался ... с тебя кабысдох пора шкуру да подковы...
ну твое дупло поди давно отполировано ..
роман, что, больно было ? Ну так ты не переживай, это же не принудительный массаж простаты ... Так ты поплачь,...
а ты дибил
Что бы у этого старосты сынок вырос павлушей морозовым.
Сергей, вот и будь бараном, коим всегда был. А то ишь ты - решил касту поменять. Сиди в своем стойле, не вякай и...
СеРОЖА, какой такой тебе, дятлу, курс ДОЛЛАРА ? Иди курс фанфуриков к б/у стеклотаре вычисляй, сорос помоечный ...
Ни хрена. Не получилось хитропопым прикинуться, так хоть щас - будь мужиком. Фраеров тут нашел. Ну еще понятно...
У меня. А ты, дятел этакий, полировщик болтов какого разряда ?
Сергей, не трогайте Ильдара. Хотя... Хоть трогай, хоть не трогай, Ильдар сам по себе вонючий. Он, очевдено, с...
Сергей не трогай га...но, вонять не будет.
Эх, Сергей, говорили что ты тролль А у тебя , оказывается бомбит - http://turboportal.ru/pics/sandbox/4666-post.html...
вау.... судя по описанию ты дока в этом вопросе.... интересно что твоя мама лакала перед тем как тебя зачать в...
)))))) а у кого она есть?
ну совсем запутали... это что укрепление или как Текущий курс рубля объявлен невозможным Далее:...