ВИЧ-инфекцией в РТ в основном заражаются люди после 30 лет

В России наблюдается рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией: за 6 месяцев 2017 года темп прироста новых случаев составил 3,3 процента. В Татарстане же, наоборот, фиксируется убыль случаев инфицирования ВИЧ, сообщает «Татар-информ».

С начала года в РТ зарегистрировано 940 случаев вируса иммунодефицита человека, тогда как за аналогичный период 2016 года показатель составлял 1055 случаев. Темп убыли ВИЧ-инфекции – 6,7 процента.

Однако при этом эксперты выявляют тенденцию: если в начале 2000-х годов инфицировались в большинстве своем молодые люди 15 – 20 лет, то теперь статистика кардинально поменялась.

70 процентов случаев ВИЧ-инфекции выявляют у граждан в возрасте от 30 до 50 лет.