Виновнику пыток в «Дальнем» снизили срок, а он выставил счет Минфину

Компенсации морального вреда, расходов на адвоката и продукты питания на общую сумму 3 млн рублей требует главный фигурант дела казанского ОП «Дальний» Алмаз Василов из башкирской спецколонии. Отбывая 13-летний срок за страшную смерть задержанного Сергея Назарова и неоднократные превышения полномочий в отношении других задержанных, Василов решил воспользоваться правом на реабилитацию, сообщает "Татпресса".
В феврале 2015-го Верховный суд РТ исключил из его приговора два эпизода за отсутствием состава преступления.
Реабилитирован по двум эпизодам из 13-тиХодатайство о возмещении вреда осужденному Алмазу Василову 17 августа рассматривал Приволжский райсуд Казани. Сам бывший замначальника угрозыска ОП «Дальний» участвовал в заседании по видеосвязи. Из «клетки» в башкирской колонии №8, где мотают срок бывшие сотрудники силовых ведомств. О том, насколько отличаются порядки в учреждениях такой категории, судите сами — в перерывах заседания Василов спокойно выходил из незапертой «клетки» и удалялся куда-то за угол. Охранников колонии на протяжении всего процесса видно и слышно не было.
Сейчас Василову — 30 лет. Под стражей он находится уже шестой год, со дня ареста в марте 2012 года. В июне 2014-го по приговору Приволжского райсуда Казани восьмерым экс-сотрудникам «Дальнего» старший лейтенант полиции Василов получил самый большой срок — 15 лет колонии строгого режима. В 2015-м приговор поправили в апелляции, разобравшись, что к двум эпизодам по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) Василов не причастен и имеет право на реабилитацию.
Тогда же Верховный суд РТ согласился с его виновностью по десяти другим фактам превышений, в том числе с применением насилия и спецсредств, а также в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Сам бывший страж порядка вину в преступлениях не признал. Окончательный срок наказания ему определили в 13 лет и 11 месяцев.
Сейчас осужденный полицейский решил воспользоваться правом на реабилитацию и выставил государству в лице Минфина счет. В своем ходатайстве в Приволжский райсуд Казани он указал: незаконно находясь под стражей, перенес «психические переживания в виде стресса» и прошу компенсировать их суммой в 2 млн рублей. А кроме того, возместить расходы на адвоката в 1 млн 80 тысяч рублей и купленные родителями продукты для передач в СИЗО на 13 тысяч. Итого — 3 млн 94 тысячи.
Комментарии посетителей
Рейтинг - фуфло. Никчемная система галочек и палочек для исполкома. В гимназиях/лицеях 1. Фильтруют детей при...
В школах и дет.садах частенько родители ремонт оплачивают, из своего кармашка... А вот ” благоприятное...
если бы там “шишки” и “мажоры” переходили по переходу -то давно бы проблему решили
Правильно 1 сентября рабочий день.Что за праздник ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ.? Это средневековье а сейчас кто не знает...
Челнинец, +1
В этом месте давно пора сделать подземный переход, убрать светофор и переделать разворот со стороны города,...
No Comment!
в чем польза мороженого то потребителю , повеселили конечно . вкусно - понятно , а польза то какая?
Удачи местному производителю!
вот нахрена, спрашивается, держать в многоквартирном доме (по сути в клетушке) таких огромных собак? им же ...
хорошо, что не перенесли день знаний на 2-е сентября. 1 сентября учиться все равно не будут, часа два...
И в школах сами родители покупают!
а почему тогда в детсадах рабочие тетради по татарскому языку родители сами покупают? Если бюджет такие...
Статья 11.1. КоАП РТ Безбилетный проезд на пассажирском городском и пригородном автомобильном транспорте и...
Не ООО “Электротранспорт” а МУП “Электротранспорт”. Не надо путать это два разных предприятия..
Рейтинг школ сейчас - это на 100% ложь. Отбирать по конкурсу лучше всех подготовленных к школе детей, вынуждать...
Открыли Америку! Проверьте все гимназии. Там точно такая же картина! 1 в 1. Так можно всех директоров уволить!
135 млн руб - это всего на вторую половину 2017 года. А сколько всего? Прожорлива однако эта чёрная дыра под...
” Путинизм головного мозга” - это лучше, чем отсутствие головного мозга или наличие в нём лишь одной извилины....
Предыдущий комментатор боится за духовные скрепы... Они вовсю трещат и идут в разнос))))