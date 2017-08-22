Виновнику пыток в «Дальнем» снизили срок, а он выставил счет Минфину

Компенсации морального вреда, расходов на адвоката и продукты питания на общую сумму 3 млн рублей требует главный фигурант дела казанского ОП «Дальний» Алмаз Василов из башкирской спецколонии. Отбывая 13-летний срок за страшную смерть задержанного Сергея Назарова и неоднократные превышения полномочий в отношении других задержанных, Василов решил воспользоваться правом на реабилитацию, сообщает "Татпресса".

В феврале 2015-го Верховный суд РТ исключил из его приговора два эпизода за отсутствием состава преступления.

Реабилитирован по двум эпизодам из 13-тиХодатайство о возмещении вреда осужденному Алмазу Василову 17 августа рассматривал Приволжский райсуд Казани. Сам бывший замначальника угрозыска ОП «Дальний» участвовал в заседании по видеосвязи. Из «клетки» в башкирской колонии №8, где мотают срок бывшие сотрудники силовых ведомств. О том, насколько отличаются порядки в учреждениях такой категории, судите сами — в перерывах заседания Василов спокойно выходил из незапертой «клетки» и удалялся куда-то за угол. Охранников колонии на протяжении всего процесса видно и слышно не было.

Сейчас Василову — 30 лет. Под стражей он находится уже шестой год, со дня ареста в марте 2012 года. В июне 2014-го по приговору Приволжского райсуда Казани восьмерым экс-сотрудникам «Дальнего» старший лейтенант полиции Василов получил самый большой срок — 15 лет колонии строгого режима. В 2015-м приговор поправили в апелляции, разобравшись, что к двум эпизодам по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) Василов не причастен и имеет право на реабилитацию.

Тогда же Верховный суд РТ согласился с его виновностью по десяти другим фактам превышений, в том числе с применением насилия и спецсредств, а также в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Сам бывший страж порядка вину в преступлениях не признал. Окончательный срок наказания ему определили в 13 лет и 11 месяцев.

Сейчас осужденный полицейский решил воспользоваться правом на реабилитацию и выставил государству в лице Минфина счет. В своем ходатайстве в Приволжский райсуд Казани он указал: незаконно находясь под стражей, перенес «психические переживания в виде стресса» и прошу компенсировать их суммой в 2 млн рублей. А кроме того, возместить расходы на адвоката в 1 млн 80 тысяч рублей и купленные родителями продукты для передач в СИЗО на 13 тысяч. Итого — 3 млн 94 тысячи.