Вкладчики Татфондбанка и Интехбанка сняли свой Manneguin Challenge (ВИДЕО)

Видео появилось в сети накануне. На нем пострадавших от ситуации в банковской сфере республики изображают разные ситуации. Один участкик сидит с табличкой «Подайте клиенту ТФБ». Кто-то накинул удавку на шею. В какой-то момент в кадре появляются люди, несущие гроб с надписью «Малый бизнес Татарстана».

Флешмоб заканчивается обращением к Президенту России. На листке написано: «Владимир Владимирович! дайте нам санатора! Не убивайте малый бизнес Татарстана!»