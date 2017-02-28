Вкладчики Татфондбанка: “Вам, Рустам Нургалиевич, стыдно должно быть!”

Вкладчики Татфондбанка и Интехбанка собираются завтра, 1 марта, подарить Президенту Татарстана на день рождения коллаж со своими фотографиями и требованием санации.



"А вам, Рустам Нургалиевич, как бы сказала женщина из налоговой "должно быть стыдно!" На Баскова на юбилей деньги у вас есть, а клиенты Татфондбанка и Интехбанка пусть голодают!" - написали они в социальной сети, намекая на "звездного тамаду" юбиляра.

Напомним, в первый день весны Минниханову исполнится 60 лет, однако отмечать событие он начал заранее. Так, певец Салават Фатхетдинов выложил в Инстраграмм фото с Басковым, которое было сделано, по словам автора снимка, во время празднования дня рождения главы республики.