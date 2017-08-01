«ВКонтакте» собирает данные о пользователях и передает их

Приложение социальной сети «ВКонтакте» собирает данные о пользователях и передает их Mail.ru Group, которая владеет соцсетью. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на программиста из Санкт-Петербурга Владислава Велюгу, который проанализировал работу приложения.

Приложение изучает перечень установленных программ на устройстве пользователя, собирает данные о его местоположении и сохраняет список точек подключения пользователя к WiFi.

Mail.ru Group также располагает информацией о том, какой мобильный оператор обслуживает устройство, сведениями о идентификационных номерах sim-карты и мобильного телефона.

Представитель компании Евгений Красников утверждает, что «ВКонтакте» не скрывает, что собирает такую информацию. По его словам, это делается, чтобы улучшить персональную выдачу контента.

По смене идентификационного кода sim-карты можно понять, сменил ли пользователь телефон и нужно ли отправлять ему код для валидации, приводит пример он. Информация о геолокации нужна приложению для работы с музыкой, поясняет Красников, так как не все аудиозаписи можно слушать вне зоны действия контрактов с правообладателями.

Представитель компании отмечает, что информация деперсонализирована и с юридической точки зрения не является персональными данными. Красников уточнил, что информацию собирает общедоступный модуль myTarget. Приложение собирает такие сведения, как идентификационный номер мобильного телефона, тип соединения и другие. По его словам, данные поступают на серверы Mail.ru Group, где обрабатываются и анализируются, а затем их перенаправляют в зашифрованном виде социальной сети «ВКонтакте». Представитель компании не уточнил, есть ли у Mail.ru Group доступ ко всем собранным данным или лишь к тем, которые доступны для myTarget.