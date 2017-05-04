Владимир Путин готов помочь Турции в обеспечении безопасности туристов

|04 мая в 14:05
Следователи полагают, что оно пролежало в воде не менее недели. Останки отправили на экспертизу.
|04 мая в 12:12
Инспекция выдала ООО “Транссигнал” соответствующее предписание.
|04 мая в 09:57
Инцидент произошел сегодня ночью. Четверо мужчин выпивали, в какой-то момент между ними произошла ссора, в процессе которой один из участников ударил ножом двух других.
|04 мая в 08:33
В городе проходят презентации автотранспорта, наиболее подходящие для использования на городских маршрутах.
|04 мая в 08:33
В чемпионате примут участие 30 команд, лиги: работающая молодежь, студенческая и команды-партнеры. Чемпионат пройдет 12 мая в ресторане «Круглый стол» в 18:00.
|04 мая в 08:22
5 мая фестиваль откроется в парке культуры и отдыха поселка ГЭС, 8 мая – в парке Победы. Можно будет не только послушать музыку, но и потанцевать. В программе – военные марши и песни, ретро-мелодии.
|04 мая в 08:17
Президент России заявил о возврате нормальных отношений России и Турции. В эти майские праздники треть российских туристов, которые поехали отдыхать за границу, выбрали эту страну.
|03 мая в 16:05
Двое родителей и пятимесячная девочка на попутном автомобиле до приезда “скорой” уехали в Апастовскую ЦРБ. Так как ребенок был в крайне тяжелом состоянии, он умер до приезда в больницу.
|03 мая в 15:45
В Альметьевске женщина продала 4 резервные карты ГСМ, выданные для заправки “скорых” в экстренных случаях, к примеру, при незапланированных выездах. Деньги она оставила себе.
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|03 мая в 14:16
Молодого человека из Казани отнесли в тень, где находятся лавки с сувенирами. На место вызвали “скорую помощь”.
Комментарии посетителей
Ни один завхоз не пойдёт на такое без прямого указания вышестоящего руководителя. Ни один! Без ведома и без...
Вот это будет событие!
главное чтобы мост не обвалился
При проезде через Шильну тоже “пробки” в сторону города....Так что даже не надейтесь скоротать время.... Если...
какой жестокий этот Дамир Хафизов... и тупой. ему же говорят что можно отдать на усыновление больных спидом, а...
Потому что камеры со всей России здесь,и стоят они не там где возможны дтп а там где выгодно владельцу:)...
“ГИБДД рекомендуют заранее продумывать маршруты, учитывая при этом возможные заторы на дорогах.” в данном...
Географию когда подучишь, малобальник егэшный
Интересно откуда у жены Минеханова недвижимость в Саудовской Аравии в наследовании? Наверное дедушка был...
Какой анализ? Где??? Дочь год назад приехала в свою поликлинику с баночкой с клещом... Сказали ехать в...
О чем хотел сказать-то?
Грамотнее будет подписать акт со словами: услуга не оказана, оплате не подлежит. Т.е. не в квитанциях на...
Везде цензура, глупости писать - не мешки ворочать, да? А этот персонаж - просто сказка. Как чушь нести, да...
Марат, попробуй устроиться на работу в хороший коллектив. Ты же спец. Твое мировозрение изменится. ...
“... тогда забегают...” Ничего они бегать не будут. Выйдут за дверь и распишутся сами за вас, вы и знать не будете,...
Зато натурель))
А к нам приходили два парня, посмотрели всё- и духовку, и шланг, и все конфорки проверяли, даже плиту...
очень оригинальная)))))))))
У нас в доме 28/03 такая проверка была в январе. Пришла девушка и стала проверять плиту. Из четырёх конфорок две...
У нас в 10 комплексе также проверяли, сунули акты на подпись и ушли. Люди и не знают, что они должны посмотреть....