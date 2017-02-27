Вход | Регистрация
Курсы валют (27.02.2017):
$57.47620 60.45350
Погода в Набережных Челнах:
Пасмурно Пасмурно Пасмурно
-4° -4° -4°
День
27 февраля		 Вечер
27 февраля		 Ночь
28 февраля
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
27 февраля в 12:34
Минфин выпустит облигации для населения в апреле 2017 года
Минфин выпустит облигации для населения в апреле 2017 года

Из главных привлекательных характеристик данного инструмента — 100-процентная надежность и ставки выше, чем у банковских депозитов.

27 февраля в 12:06
ТАИФ готов участвовать в санации «Татфондбанка»
ТАИФ готов участвовать в санации «Татфондбанка»

Наличие стратегического инвестора является обязательным условием для принятия Банком России решения.

27 февраля в 12:02
Владимир Путин назначил глав судов и федеральных судей в Татарстане
Владимир Путин назначил глав судов и федеральных судей в Татарстане

Зампредседателя Набережночелнинского суда назначили Жанну Низамову. Судьей Тукаевского районного суда стала Олеся Зверева.

27 февраля в 11:47
В Набережных Челнах пройдет очередная ярмарка вакансий
В Набережных Челнах пройдет очередная ярмарка вакансий

2 марта представители 13 предприятий и организаций предложат горожанам новую работу. Ярмарка вакансий откроется в 10:00 по адресу: г. Набережные Челны, пр. Мира д. 87/22.

27 февраля в 11:01
У православных христиан сегодня начался Великий пост
У православных христиан сегодня начался Великий пост

В эти дни принято больше времени проводить в молитве и чтении духовной литературы. Верующие также воздерживаются от мясных и молочных продуктов.

27 февраля в 09:30
Челнинские коммунисты порвали на митинге “пятитысячную подачку” для пенсионеров
Челнинские коммунисты порвали на митинге “пятитысячную подачку” для пенсионеров

На акции протеста активисты потребовали отставки депутата Госдумы РФ Альфии Когогиной.

27 февраля в 08:29
Мэр Челнов примет участие в работе Российского инвестиционного форума
Мэр Челнов примет участие в работе Российского инвестиционного форума

Основная тема форума, который проходит сегодня в главном медиацентре Олимпийского парка города Сочи - «Новые проекты для роста».

22 февраля в 15:15
Полтора миллиона рублей пообещал Минниханов за информацию об убийстве африканского студента КФУ
Полтора миллиона рублей пообещал Минниханов за информацию об убийстве африканского студента КФУ

Напомним, тело 24-летнего второкурсника юрфака Махджуба Тиджаки Хасана было обнаружено 16 февраля с черепно-мозговой травмой и множественными ножевыми ранениями.

22 февраля в 13:25
Рустам Минниханов попал в медиарейтинг российских мужчин
Рустам Минниханов попал в медиарейтинг российских мужчин

Список возглавил (с большим отрывом) Владимир Путин, а президент Татарстана занял 14 место.

22 февраля в 11:47
Артем Прокофьев обиделся на челнинцев
Артем Прокофьев обиделся на челнинцев

Депутат Госсовета РТ заметил, что чем больше жители автоград а получают из республики поддержки, тем меньше голосуют за коммунистов.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Рамиль Халимов
заместитель руководителя исполкома города
09 февраля, 2017

Сказано во время заседания антинаркотической комиссии в мэрии: «Сейчас в клубах города обстановка спокойная, наркотические средства там не распространяются, сбыт такой продукции идет в основном через сеть интернет»

Ложь
Правда

Индекс правды: 20%
Проголосовало: 20

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 6 от 16 февраля, 2017г.
27 февраля 2017г. 13:28

Новости Колумнисты Работа Объявления

Экономика |

Здоровье |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Вечерняя тренировка

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей
Специальный проект газеты «Вечерние Челны. Все о здоровье» и Фонда имени Анжелы Вавиловой

«Милосердие без границ»
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
Это Карина Фазылзянова
Посмотреть все

Посмотреть все
Видео:
В Челнах на турнире “Золотой орды” перчатки бойца ММА выкупил за 52 тысячи рублей 12-летний болельщик
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяВечерка On-Line
в 12:02
Рубрика: Вечерка On-Line

Владимир Путин назначил глав судов и федеральных судей в Татарстане

Владимир Путин назначил глав судов и федеральных судей в Татарстане

Президент России Владимир Путин назначил руководителей судов и федеральных судей в Татарстане. Указ он подписал 23 февраля.

Так председателем Алексеевского районного суда стал Ашраф Нурмухаметов. Зампредседателя Набережночелнинского суда назначили Жанну Низамову. Зампредседателя Приволжского районного суда Казани стала Халиса Ахмадеева.

Судьями Верховного Суда Татарстана назначили Роберта Камалова, Людмилу Митрофанову, Ирину Назарову, Оксану Пичугову и Лилию Субботину, пишет КП. 

Также назначили служителей и районных судов. В Мамадышском районе им стала Гульназ Гатина. Судьей Мензелинского районного суда - Чулпан Музипова. Судьями Приволжского районного суда Казани стали Диляра Галяутдинова и Динара Латыпова. Судьями Советского суда Казани - Илзида Каримова и Екатерина Шадрина. И судьей Тукаевского районного суда - Олеся Зверева.

Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Лебедь, рак и ...» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru