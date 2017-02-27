

Минфин выпустит облигации для населения в апреле 2017 года

Из главных привлекательных характеристик данного инструмента — 100-процентная надежность и ставки выше, чем у банковских депозитов.



ТАИФ готов участвовать в санации «Татфондбанка»

Наличие стратегического инвестора является обязательным условием для принятия Банком России решения.



Владимир Путин назначил глав судов и федеральных судей в Татарстане

Зампредседателя Набережночелнинского суда назначили Жанну Низамову. Судьей Тукаевского районного суда стала Олеся Зверева.



В Набережных Челнах пройдет очередная ярмарка вакансий

2 марта представители 13 предприятий и организаций предложат горожанам новую работу. Ярмарка вакансий откроется в 10:00 по адресу: г. Набережные Челны, пр. Мира д. 87/22.



У православных христиан сегодня начался Великий пост

В эти дни принято больше времени проводить в молитве и чтении духовной литературы. Верующие также воздерживаются от мясных и молочных продуктов.



Мэр Челнов примет участие в работе Российского инвестиционного форума

Основная тема форума, который проходит сегодня в главном медиацентре Олимпийского парка города Сочи - «Новые проекты для роста».



Полтора миллиона рублей пообещал Минниханов за информацию об убийстве африканского студента КФУ

Напомним, тело 24-летнего второкурсника юрфака Махджуба Тиджаки Хасана было обнаружено 16 февраля с черепно-мозговой травмой и множественными ножевыми ранениями.



Рустам Минниханов попал в медиарейтинг российских мужчин

Список возглавил (с большим отрывом) Владимир Путин, а президент Татарстана занял 14 место.