Власти Челнов пообещали найти 270 млн рублей на ремонт трамвайной линии

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31 августа в 15:42
ФСБ задержала боевиков ИГИЛ, готовивших теракты 1 сентября
ФСБ задержала боевиков ИГИЛ, готовивших теракты 1 сентября

У одного из подозреваемых при обыске дома нашли мощную самодельную бомбу.

31 августа в 15:10
Власти Челнов запретили проводить в городе гей-парад
Власти Челнов запретили проводить в городе гей-парад

«Набережные Челны стали 112-м городом России, власти которого запретили проведение шествия гей-парада и двух ЛГБТ-митингов. Основания классические — федеральное законодательство о запрете гей-пропаганды».

31 августа в 14:56
Депутаты «Единой России» проведут 1 сентября встречи с учениками в школах
Депутаты «Единой России» проведут 1 сентября встречи с учениками в школах

«Темой таких встреч может стать образ будущего нашей страны – в частности, вопросы патриотизма, выбора профессии, самореализации и другие”.

31 августа в 13:02
Под Нижним Тагилом погиб дайвер из Татарстана
Под Нижним Тагилом погиб дайвер из Татарстана

Зимой 2014 года Андрей Филиппов принимал участие в экспедиции ПАО КАМАЗ «Надежные машины. Железные люди» в Якутию - на Полюс холода.

31 августа в 12:22
В День знаний музей Челнов проводит акцию «День открытых дверей»
В День знаний музей Челнов проводит акцию «День открытых дверей»

1 сентября с 9:00 до 16:00 временные выставки и постоянная музейная экспозиция будут работать для школьников бесплатно.

31 августа в 11:26
Суд признал реорганизацию “Башнефти” способом незаконного вывода активов
Суд признал реорганизацию “Башнефти” способом незаконного вывода активов

23 августа суд взыскал с АФК “Система” и “Система-Инвест” 136,3 млрд рублей в пользу “Роснефти”, удовлетворив иск последней частично.

31 августа в 10:37
Житель Удмуртии хочет присоединить к своей республике часть Татарстана
Житель Удмуртии хочет присоединить к своей республике часть Татарстана

Такую идею гражданин высказал, желая выровнять границы Удмуртии на карте. Кстати, подходящей частью РТ, присоединение которой могло бы выровнять «края» региона, является Агрызский район.

31 августа в 10:06
В Челнах начался набор в Яндекс.Лицей
В Челнах начался набор в Яндекс.Лицей

Это бесплатные курсы, где школьников обучают программированию на примере Python — простого в освоении языка с богатыми возможностями.

31 августа в 09:10
Избирателей на выборы Президента России будут завлекать “мемасиками”
Избирателей на выборы Президента России будут завлекать “мемасиками”

Для повышения явки предложено использовать мемы (приведен пример: «Куда ушел Малахов? На выборы») и флешмобы.

31 августа в 09:07
В РТ кондуктор несколько раз надругался над 6-летней племянницей за две недели
В РТ кондуктор несколько раз надругался над 6-летней племянницей за две недели

С 14 по 27 августа по месту жительства потерпевшей подозреваемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении племянницы 2011 года рождения.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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Выпуск 34 от 31 августа, 2017г.
01 сентября 2017г. 02:01

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в 08:24
Рубрика: Вечерка On-Line

Власти Челнов пообещали найти 270 млн рублей на ремонт трамвайной линии

Власти Челнов пообещали найти 270 млн рублей на ремонт трамвайной линии

Власти автограда собираются выделить на следующий год необходимую сумму на капитальный ремонт трамвайных путей на проспекте Сююмбике, его отрезке от Вахитова до конца проспекта. Реконструкции подлежит девятикилометровый участок трамвайной линии. Замена рельсов и шпал на участке только в один километр оценивается, примерно, в 30 миллионов рублей. 
По словам специалистов трамвайного управления, несмотря на дорогостоящий ремонт, выполнить его необходимо. Трамвайный отрезок Вахитова – Сююмбике находится в очень изношенном состоянии. Руководители ООО «Электротранспорт» запретили своим водителям развивать на этом участке скорость более чем в 40 км/час. 
В Челнах не раз происходили сходы вагонов, к счастью, без трагических последствий. Изношенность трамвайных путей является одной из главных транспортных проблем в городе. Работники ООО «Электротранспорт» периодически выполняют текущий ремонт, выявляя коррозию на рельсах и меняя старые деревянные шпалы. Однако на некоторых участках необходим капитальный ремонт. В частности, на так называемых «закрытых путях» на ветке Вахитова-Сююмбике (до проспекта Яшьлек). Во время ее строительства рельсы были засыпаны щебнем, а на путях проложены железобетонные шпалы, что очень сильно усложняет замену изношенных узлов, "Вести Камаза".



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