Власти Челнов пообещали найти 270 млн рублей на ремонт трамвайной линии

Власти автограда собираются выделить на следующий год необходимую сумму на капитальный ремонт трамвайных путей на проспекте Сююмбике, его отрезке от Вахитова до конца проспекта. Реконструкции подлежит девятикилометровый участок трамвайной линии. Замена рельсов и шпал на участке только в один километр оценивается, примерно, в 30 миллионов рублей.

По словам специалистов трамвайного управления, несмотря на дорогостоящий ремонт, выполнить его необходимо. Трамвайный отрезок Вахитова – Сююмбике находится в очень изношенном состоянии. Руководители ООО «Электротранспорт» запретили своим водителям развивать на этом участке скорость более чем в 40 км/час.

В Челнах не раз происходили сходы вагонов, к счастью, без трагических последствий. Изношенность трамвайных путей является одной из главных транспортных проблем в городе. Работники ООО «Электротранспорт» периодически выполняют текущий ремонт, выявляя коррозию на рельсах и меняя старые деревянные шпалы. Однако на некоторых участках необходим капитальный ремонт. В частности, на так называемых «закрытых путях» на ветке Вахитова-Сююмбике (до проспекта Яшьлек). Во время ее строительства рельсы были засыпаны щебнем, а на путях проложены железобетонные шпалы, что очень сильно усложняет замену изношенных узлов, "Вести Камаза".









