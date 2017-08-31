Власти Челнов запретили проводить в городе гей-парад

Администрация Набережных Челнов отказала ЛГБТ-активистам в разрешении на проведение гей-парада. Об отказе на проведение массовой акции сегодня в соцсетях сообщил основатель правозащитного проекта GayRussia.Ru Николай Алексеев:

«Набережные Челны стали 112-м городом России, власти которого запретили проведение шествия гей-парада и двух ЛГБТ-митингов. Основания классические — федеральное законодательство о запрете гей-пропаганды»

Алексеев сообщил, что они намерены судиться с администрацией города и при необходимости довести дело до ЕСПЧ.

Напомним, 29 августа стало известно, что ЛГБТ-активисты подали заявку на проведение мероприятия в исполком города. Кроме того, аналогичные заявки на проведение гей-парадов уже поступили в муниципалитеты Нижнекамска, Чистополя и Казани. В Чистополе заявка подана на 11 сентября, в Казани на 12-ое, сообщает портал "Челны24".